Bij Feyenoord overbodige Patrik Walemark kan binnenlandse transfer maken

Woensdag, 23 augustus 2023 om 16:54 • Wessel Antes

Feyenoord-aanvaller Patrik Walemark geniet belangstelling van sc Heerenveen, zo meldt journalist Arjen de Boer van Omrop Fryslân op Twitter. Het is onduidelijk of de Friezen de 21-jarige vleugelspeler willen kopen of huren, maar technisch directeur Ferry de Haan heeft de interesse in ieder geval bevestigd. Walemark ligt bij Feyenoord nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 4 miljoen euro waard. In de afgelopen twee seizoenen kampte de Zweed vaak met blessureleed.

Walemark traint sinds kort weer mee bij Feyenoord, nadat hij maanden uit de roulatie was met een spierblessure. Sinds zijn komst in januari 2022 moest de linkspoot al 23 officiële duels missen wegens een blessure. Het lijkt er niet op dat Walemark dit seizoen een rol gaat spelen bij Feyenoord, dat met Javairô Dilrosun, Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh nog drie andere rechtsbuitens onder contract heeft staan. Ook Igor Paixão kan op de rechterflank uit de voeten, waardoor Walemark mogelijk in aanmerking komt voor een (tijdelijk) vertrek uit De Kuip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Zweedse jeugdinternational werd begin vorig jaar voor 3,25 miljoen euro overgenomen van BK Häcken, waarmee hij direct de recordverkoop werd. In Nederland wist Walemark echter nog geen potten te breken. In totaal speelde Walemark 1.201 officiële speelminuten voor Feyenoord, verdeeld over 36 optredens. Daarin was de vleugelspits goed voor 3 doelpunten en 3 assists. Walemark liet bij vlagen zijn potentie zien bij de regerend landskampioen, maar wist dat nooit een lange periode achter elkaar vol te houden.

Bij Heerenveen kan Walemark de opties voorin uitbreiden. Momenteel heeft trainer Kees van Wonderen met Ché Nunnely, Osame Sahraoui en Alex Timossi Andersson slechts drie vleugelspelers tot zijn beschikking, waardoor hij nog wel wat extra smaakjes kan gebruiken. Of Walemark zelf openstaat voor een transfer naar Heerenveen is nog maar de vraag. Afgelopen winter hoopte Sparta de Zweed te huren van Feyenoord, maar toen gaf hij zelf aan te willen strijden voor zijn plek in Rotterdam-Zuid. Of Walemark nu opnieuw voor zijn kans in De Kuip wil gaan zal in de komende week moeten blijken.