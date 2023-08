‘Feyenoord kan na vertrek Walemark mogelijk ook dure buitenspeler uitzwaaien’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 11:43 • Wessel Antes

Patrik Walemark maakt het seizoen af bij sc Heerenveen, zo bevestigen de Friese club en Feyenoord via de officiële kanalen. De 21-jarige buitenspeler wordt door Heerenveen voor één seizoen gehuurd van de regerend landskampioen. In het Abe Lenstra Stadion gaat Walemark spelen met rugnummer 24. Mogelijk doet Feyenoord deze transferperiode nog een buitenspeler van de hand. Grootverdiener Javairô Dilrosun staat volgens de Griekse media in de belangstelling van Olympiakos. In Griekenland loopt de zomerse window nog tot en met maandag 11 september, waardoor er nog genoeg tijd is om een transfer tot stand te brengen.

Heerenveen-trainer Kees van Wonderen heeft door de komst van Walemark een extra optie op de rechterflank. Algemeen directeur Ferry de Haan is blij dat Feyenoord wilde meewerken aan een verhuur. “Met Patrik voegen we direct extra dreiging toe aan onze voorhoede. Hij is een doelgerichte speler met een goede versnelling en een individuele actie.” Walemark ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast. In 36 officiële wedstrijden namens Feyenoord was hij goed voor 3 doelpunten en 3 assists.

Feyenoord nam Walemark in januari 2022 voor 3,25 miljoen euro over van BK Häcken, maar de Zweedse jeugdinternational kreeg in Rotterdam-Zuid veelvuldig te maken met blessureleed. In de winterse transferperiode van afgelopen seizoen stond Walemark nog niet open voor een verhuur aan FC Emmen en Sparta. Nu kiest hij vanwege de hevige concurrentie voorin bij Feyenoord alsnog eieren voor zijn geld. Walemark moet in Friesland gaan concurreren met Ché Nunnely, die nog tot medio 2025 vastligt bij Heerenveen. Op de linkerflank, waar Walemark ook uit de voeten kan, heeft de Friese club met Osame Sahraoui al een andere Scandinavische sensatie in huis.

Dilrosun

Mogelijk neemt Feyenoord de komende weken ook afscheid van Dilrosun. De Stadionclub staat niet onwelwillend tegenover een uitgaande transfer van de linkspoot, daar de Amsterdammer flink drukt op het salarisbudget. Dilrosun ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast, maar Feyenoord wil meedenken aan een gepaste oplossing. De Griekse recordkampioen Olympiakos kan mogelijk een uitweg bieden, maar zal daarvoor wel een schappelijke transfersom op tafel moeten leggen. Feyenoord nam Dilrosun vorige zomer nog voor ruim 4 miljoen euro over van Hertha BSC. Sindsdien speelde de enkelvoudig international 45 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 8 assists.