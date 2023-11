Ajax-uit lijkt te vroeg te komen voor twee sterspelers van sc Heerenveen

Vrijdag, 3 november 2023 om 17:10 • Jonathan van Haaster

Het is nog hoogst onzeker of Osame Sahraoui en Patrik Wålemark zondag inzetbaar zijn in de wedstrijd tegen Ajax. Beide spelers hebben nog last van blessures. De afwezigheid van de twee zou een flinke aderlating zijn voor trainer Kees van Wonderen, daar Sahraoui en Wålemark zijn eerste keuzes zijn op de Friese vleugels. Daarnaast ontbreekt spits Ion Nicolaescu ook nog altijd.

Achter de naam van Sahraoui, de speler met misschien wel de meeste dreiging in de voorhoede, staat een groot vraagteken. "Hij stond vandaag (vrijdag, red.) op het veld, maar het is nog niet wat het moet zijn", wordt Van Wonderen geciteerd op de clubwebsite van Heerenveen. "De speler kan zelf het beste beoordelen of het goed genoeg is om te spelen."

"Als hij zelf zegt: 'dit heeft geen zin', dan gaan we hem niet opstellen. De knoop zal op het allerlaatste moment worden doorgehakt." Sahraoui viel afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) al na ruim een half uur spelen uit met een hamstringblessure. De Noor werd toen vervangen door Anas Tahiri.

Wålemark heeft last van stijfheid in zijn heup en kan daardoor niet vrij bewegen. "Op dat moment heeft het geen zin om te spelen, dan erger je je alleen maar aan jezelf", zegt Van Wonderen over de Zweedse huurling van Feyenoord.

Nicolaescu, normaliter de nummer één in de spits, zal er zondag ook nog niet bij zijn. De Moldaviër moest de laatste drie wedstrijden al missen wegens een blessure. "Ion Nicolaescu zit momenteel in de eindfase van zijn revalidatie, dus daar houd ik sowieso nog geen rekening mee", stelt Van Wonderen.

Heerenveen staat tiende in de Eredivisie en doet het daarmee vooralsnog beter dan Ajax, dat na de zege op FC Volendam (2-0) op donderdag is opgeklommen naar de vijftiende plaats. "Je merkt in de spelersgroep een bepaalde verbazing. Nog niet zo lang geleden speelde Ajax in de halve finale van de Champions League en nu stonden ze even onderaan, terwijl ze de grootste mogelijkheden hebben van alle Nederlandse clubs. Dan merk je een bepaald soort ongeloof."

"Ajax heeft echt goede spelers, die voor een groot kapitaal gehaald zijn", vervolgt Van Wonderen. "Het team is moeilijk in te schatten. Ze creëerden best veel kansen, maar je ziet ook dat Volendam zomaar gelijk kan maken. Tegen iedere tegenstander krijgen ze een aantal kansen tegen."

Pelle van Amersfoort

Het lijkt zo goed als zeker dat Pelle van Amersfoort zondag in de spits zal staan bij Heerenveen. De aanvaller was midweeks in het bekerduel met VVV-Venlo (5-1) goed voor een hattrick. Tijdens die wedstrijd mochten Simon Olsson (links) en Ché Nunnely (rechts) het laten zien op de vleugels. De kans is aanwezig dat zij het ook in de Johan Cruijff ArenA vanaf de aftrap mogen laten zien.