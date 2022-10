Moment met Dumfries maakt Xavi woedend op Nederlands getinte arbitrage

Woensdag, 5 oktober 2022 om 11:59 • Wessel Antes

Barcelona-manager Xavi is woedend op de arbitrage na de nederlaag van zijn ploeg tegen Internazionale in de Champions League (1-0). Een afgekeurd doelpunt en een niet gegeven strafschop zijn daar de oorzaak van. Het Nederlandse VAR-duo Dennis Higler en Pol van Boekel speelde dinsdagavond een belangrijke rol tijdens de kraker in Groep C.

Barcelona dacht in de 67ste minuut de gelijkmaker op het scorebord te zetten toen Pedri de bal achter André Onana schoot. Higler en Van Boekel, het VAR-duo van dienst, besloot scheidsrechter Slavko Vincic naar het scherm te roepen. Uit een herhaling bleek dat Ansu Fati de bal via zijn hand bij Pedri bracht, waardoor de Sloveense leidsman besloot het doelpunt te annuleren. Uiteindelijk werd Hakan Çalhanoglu de matchwinner in Milaan met zijn doelpunt vlak voor rust.

Dumfries maakt hands in het strafschopgebied, maar er wordt geen penalty gegeven ??

Hoe dan? ?? pic.twitter.com/sGsVId9Uln — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

In de absolute blessuretijd vond het Nederlandse VAR-duo het niet nodig om Vincic naar het scherm te roepen bij een handsbal van Denzel Dumfries. De Nederlander kreeg de bal, net als bij het afgekeurde Barça-doelpunt, ietwat onfortuinlijk op zijn hand in het eigen zestienmetergebied. Dat Vincic zelf niet ging kijken bij het scherm, maakt Xavi tijdens de persconferentie furieus. “Ik ben echt woedend, want ons is onrecht aangedaan.”

Vincic was niet aanwezig tijdens het persmoment na afloop. Onbegrijpelijk, zo stelt Xavi. “Wat mij betreft moet de scheidsrechter zich nu laten zien, want hij is een belangrijk figuur. In plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Hij moet zich hier nu eigenlijk melden om ons een verklaring te geven, want wij begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd. Het is gewoon niet rechtvaardig.” Barcelona staat na drie wedstrijden in Groep C op de derde plek, met slechts drie punten. Inter heeft er drie meer kunnen verzamelen, terwijl Bayern München al op negen punten staat.