Tyrell Malacia krijgt een 1 na dramatisch verlopen derby van Manchester

Zondag, 2 oktober 2022 om 19:36 • Guy Habets • Laatste update: 19:52

Tyrell Malacia is mikpunt van kritiek in Engeland na de derby van Manchester van zondagmiddag. De linksback stond in de basis bij Manchester United, dat met 6-3 onderuit ging tegen Manchester City in het Etihad Stadium, en werd in de rust gewisseld door manager Erik ten Hag. De Britse media vonden dat dat de enige juiste beslissing was van de Tukker, aangezien Malacia 'vreselijk speelde'.

The Manchester Evening News beoordeelde alle spelers en gaf Malacia het allerlaagste punt: een 1. Het feit dat Phil Foden alle ruimte en vrijheid kreeg, werd de linksback zwaar aangerekend. "Als hij de bal niet had, was hij alarmerend ver van Foden verwijderd en eigenlijk kwam hij nooit echt bij hem in de buurt. Deze eerste derby pakte vreselijk uit voor Malacia en hij kon ook maar weinig goed doen." Antony kreeg een 5 van de lokale krant, terwijl Anthony Martial met een 7 nog het hoogste punt kreeg.

Het is rust in het Etihad Stadium, Manchester City staat op een 4-0 voorsprong. ?? Wat kan United-trainer Erik ten Hag veranderen voor de 2e helft van deze derby? ?? https://t.co/1geQx6L34b#ViaplayVoetbal #MCIMUN pic.twitter.com/i51IVmili1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 2, 2022

De van Feyenoord overgekomen verdediger had het zwaar, pakte een gele kaart en dreigde nog voor rust van het veld gestuurd te worden. Dat Ten Hag besloot om Malacia in de rust eraf te halen, was volgens the Daily Telegraph dan ook volkomen logisch. Zij gaven de back een 4 en dat was het laagste cijfer van alle spelers op het veld. '"Malacia was geen moment in de buurt bij Foden en kon geen grip op hem krijgen. Er zat een rode kaart aan te komen omdat de verdediger nou eenmaal geen idee had wat hij met zijn directe tegenstander aan moest."

Tenslotte was ook The Independent niet mals in zijn beoordeling voor de Nederlandse linkervleugelverdediger. Hij kreeg een 3, maar dat was niet de laagste beoordeling die de Engelse krant uitdeelde. Collega-back Diogo Dalot moest het met een 2 doen. "Veel verschil tussen die twee was er echter niet', zo werd er geconcludeerd. "Malacia liep overal waar hij niet moest lopen en werd op snelheid geklopt bij de tweede goal van Foden. Deze 45 minuten waren te moeilijk voor hem."