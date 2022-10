Van Nistelrooij baalt: ‘Dat zijn allemaal oneliners om wat te roepen nu’

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 19:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:36

Ruud van Nistelrooij baalt van de nederlaag van PSV tegen SC Cambuur (3-0). De trainer van de Eindhovenaren zag de verliespartij in Leeuwarden naar eigen zeggen niet aankomen, maar beseft dat het zaterdag simpelweg niet goed genoeg was. “We creëren te weinig, hadden geen stootkracht voorin en we konden de tegenstander geen pijn doen.”

“Deze nederlaag komt sowieso hard aan”, zegt Van Nistelrooij na afloop voor de camera van ESPN. “3-0 hier verliezen is pijnlijk. We moeten het incasseren, er zit niks anders op. Ik had dit ook niet zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Dat gevoel had ik niet. De eerste helft gaan we met 0-0 de rust in. Wij hebben de eerste kansen van de wedstrijden. We moeten misschien een aantal van die mogelijkheden maken en we geven niet heel veel weg.”

Ruud van Nistelrooij zag een heel matig PSV vandaag.



"Die nederlaag komt knetterhard aan" ???? — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2022

Van Nistelrooij gaat liever niet te diep in op een mogelijke overtreding die voorafging aan de openingstreffer van Sylvester van der Water. “In de tweede helft moet de beslissing vallen. Dan krijg je een ‘moment’ bij de eerste tegengoal, dat heb ik nog niet teruggezien, maar daar wil ik het ook niet op gooien. In de algemeenheid hebben we vandaag te weinig laten zien om met een resultaat naar huis te gaan.” De trainer van PSV doelt op Mitchel Paulissen, die voorafgaand aan de treffer doorliep op Jarrad Branthwaite. “Daar kun je voor fluiten, maar dat is niet waarom we hier met 3-0 verliezen.”

De oefenmeester vindt het niet lastig om de vinger op de zere plek te leggen. “Ik moet op m’n gemak de wedstrijd terugkijken, maar de eerste indruk is dat we te weinig creëren, geen stootkracht hadden voorin en we konden de tegenstander geen pijn doen”, zegt Van Nistelrooij. “We hadden vroeg balverlies, waardoor we niet hoger op het veld kwamen. Dat zijn even de eerste conclusies. Als je te vroeg de bal verliest, dan sta je ook niet aangesloten om goed druk te zetten, maar goed dat zijn nu allemaal oneliners om wat te roepen nu. Deze nederlaag komt knetterhard aan en moeten we incasseren. Het was niet goed genoeg, daar moet je ook eerlijk in zijn.”