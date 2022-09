1908: Feyenoord schrijft zwarte cijfers dankzij vermogende supporters

Donderdag, 29 september 2022 om 11:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:22

Feyenoord gaat deze week de jaarcijfers overleggen aan alle aandeelhouders van de club. 1908.nl heeft al enkele details ingezien. Volgens het doorgaans betrouwbare Twitter-account hebben de Rotterdammers zwarte cijfers geschreven en hebben zij dit te danken aan de vermogende supporters achter de Vrienden van Feyenoord.

Dat Feyenoord zwarte cijfers kan schrijven, komt onder andere door de extra inkomsten uit de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot slaagde er vorig seizoen in om de finale van het derde Europese clubtoernooi van de UEFA te bereiken, hetgeen Feyenoord ruim 23 miljoen euro opleverde. Daarnaast heeft de verkoop van merchandise ook bijgedragen aan de zwarte cijfers.

“Maar het verschil is gemaakt door de vermogende supporters achter de Vrienden van Feyenoord”, zo schrijft 1908.nl. Zij zouden afgelopen winter de komst van Patrik Wålemark mogelijk hebben gemaakt. De Stadionclub betaalde een transfersom van 3,25 miljoen euro voor de buitenspeler, wat door middel van bonussen nog kan oplopen tot 4,25 miljoen.

“Door de constructie heeft Feyenoord extra vermogen op de balans gekregen in de vorm van waarde-vermeerdering van de spelersgroep. Naar verluidt is dit bedrag vier miljoen. Feyenoord heeft hierdoor het afgelopen unieke recordseizoen een kleine winst kunnen boeken van naar verluidt rond de vijf miljoen euro.” De verwachting is dat de Rotterdammers donderdag de definitieve jaarcijfers officieel bekendmaken.