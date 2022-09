PSV mikt op zelfde constructie als Ajax: ook Fledderus in beeld

Woensdag, 28 september 2022 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:21

PSV denkt net als Ajax aan een tweemanschap voor de opvolging van technisch directeur John de Jong, schrijft De Telegraaf. Chris Woerts wist dinsdagavond bij Vandaag Inside te melden dat Jordy Zuidam in beeld is voor de functie en volgens het dagblad is ook de naam van Mark-Jan Fledderus gevallen. PSV hoopt het in eerste instantie echter intern op te lossen.

Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs al dat PSV eerst intern op zoek zou gaan naar een opvolger van De Jong, met Jan Vennegoor of Hesselink en Ernest Faber als voornaamste kandidaten. Vennegoor of Hesselink is technisch manager in Eindhoven en fungeerde als schakelstuk tussen De Jong en de jeugdopleiding. Hij wilde eigenlijk solidair zijn aan De Jong en ook vertrekken, maar die overtuigde hem om bij PSV te blijven. Faber heeft al heel wat functies bekleed in het Philips Stadion en volgde de laatste tijd een 'speciale leergang' voor een directiefunctie.

Volgens De Telegraaf is naast Zuidam ook Fledderus in beeld om bij PSV aan de slag te gaan in de directie. De huidige technisch directeur van FC Groningen verrichtte in het verleden goed werk bij Heracles Almelo en wist afgelopen zomer Jørgen Strand Larsen voor een recordbedrag te verkopen aan Celta de Vigo. De naam van Zuidam werd dinsdagavond voor het eerst genoemd door Woerts, die te gast was bij Vandaag Inside.

"Jordy Zuidam van FC Utrecht, dat is de belangrijkste kandidaat om John de Jong op te volgen", aldus de sportmarketeer. "Hij heeft het niet slecht gedaan bij Utrecht. Hij heeft zeventig miljoen euro aan transfers gedaan de laatste tijd. Het is geen goed elftal momenteel en ze hebben weer rode cijfers bij Utrecht. Frans (van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, red.) moest weer de portemonnee trekken om de tekorten aan te zuiveren. Maar ik denk wel dat hij qua karakter in de structuur van PSV past, als het doorgaat."