Oranje op rapport: Pasveer bevestigt kandidatuur, aanvallende onmacht

Zondag, 25 september 2022 om 22:40

Het Nederlands elftal heeft zondagavond de Final Four van de Nations League bereikt middels een 1-0 overwinning op België. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen België

SPELER CIJFER Remko Pasveer 7,5 Denzel Dumfries 7 Jurriën Timber 6,5 Virgil van Dijk 7 Nathan Aké 7 Daley Blind 6 Steven Berghuis - Marten de Roon 7 Davy Klaassen 5,5 Steven Bergwijn 5 Vincent Janssen 6,5 Cody Gakpo 5,5 Kenneth Taylor 6 Tyrell Malacia 6,5 Stefan de Vrij - Ryan Gravenberch -

De beoordelingen van de spelers van Oranje

Remko Pasveer: 7,5

In de eerste helft zag de ervaren goalie diverse keren een Belg voor zich opduiken, maar hoefde hij alleen in actie te komen op inzetten van Axel Witsel en Amadou Onana. Laatstgenoemde maakte het Pasveer in bedrijf twee opnieuw heel erg lastig en dat was het moment voor de Ajacied om zich te onderscheiden. Met een knappe redding hield hij de nul voor Oranje en dat bleef ook zo.

Denzel Dumfries: 7

Als vanouds denderde Dumfries op en neer aan de rechterkant. Door zijn aanvalslust kreeg de back van Inter zelfs de grootste Oranje-kans voor rust, maar na goed voorbereidend werk van Vincent Janssen kegelde Dumfries over. Later liet de Interista ook zijn defensieve kwaliteiten zien toen Yannick Carrasco inviel en keer op keer op de back van Nederland stuitte.

Jurriën Timber: 6,5

Soms lijkt het weleens alsof de verdediger van Ajax ijs door zijn aderen heeft stromen. Op eigen helft tussen drie aanvallers van België in staan is lastig? Niet voor Timber, die zich daar simpel uit weet te draaien. Hij was minder dwingend dan tegen Polen, ook omdat hij belast werd met de bewaking van Eden Hazard, maar maakte wederom een prima indruk.

Virgil van Dijk: 7

Tot minuut 74 viel de captain van Oranje niet op. Dat is voor een verdediger niet iets slechts, want dan doe je je werk prima, maar van Van Dijk zijn we meer gewend. Gelukkig 'leverde' de mandekker van Liverpool, om in de woorden van de bondscoach te spreken, toch. Hij worstelde zich uit de greep van twee Belgische bewakers en kopte de 1-0 binnen.

Nathan Aké: 7

Maakte voor rust, in de eerste en enige helft die hij mocht spelen deze wedstrijd, indruk door Kevin de Bruyne in bedwang te houden en ook in offensief opzicht zijn steentje bij te dragen. De stopper van Manchester City liet zien waarom hij, in een defensie met Van Dijk en Timber, waarschijnlijk zeker is van een plekje in de WK-basis.

Daley Blind: 6

Kritiek en honende reacties op zijn vorm zijn de linkspoot van Ajax de laatste maanden niet vreemd. Tegen de Rode Duivels bewees Blind echter waarom hij door elke trainer en bondscoach wordt opgesteld. Degelijkheid troef aan de linkerkant, waar aardig wat aanvallen door Blind werden geïnitieerd.

Steven Berghuis: -

Zijn uitglijder, diep op eigen helft, leverde de eerste grote kans voor onze zuiderburen op en nog geen tien minuten later leidde een fout van Berghuis opnieuw een Belgische mogelijkheid in. Niet veel later moest hij, met een opspelende rugblessure, van het veld. Al met al was het niet de avond van Berghuis.

Marten de Roon: 7

De vervanger van Frenkie de Jong bracht niet alleen controle, zoals we dat van De Roon gewend zijn, maar ook zo nu en dan het spelinzicht van zijn voorganger. De ‘Golfbreker’ van Atalanta stuurde zo nu en dan intelligente passjes de diepte in, waar ze dan net niet op waarde werden geschat. Tenminste één van die balletjes had meer verdiend.

Davy Klaassen: 5,5

Bondscoach Louis van Gaal voorspelde een goal van Klaassen, maar de vooruitziende blik van de Amsterdammer liet hem deze keer in de steek. Sterker nog: de aanvallende middenvelder was vaker ongelukkig dan succesvol in balbezit en toonde zich niet lichtvoetig genoeg om de ervaren Belgische stoppers te foppen.

Steven Bergwijn: 5

In aanvallend opzicht kon het Nederlands elftal weinig laten zien. Enerzijds had het ontbreken van Memphis Depay daar zeker mee van doen, maar anderzijds had ook Bergwijn totaal zijn dag niet. De aanvaller zag al zijn acties mislukken, was amper gevaarlijk met zijn schoten en miste als klap op de vuurpijl in de slotfase een enorme kans op 2-0.

Vincent Janssen: 6,5

De aanvaller van Antwerp lijkt zich definitief in de WK-selectie te hebben gespeeld. De sterke Janssen toonde zich ook tegen België weer een prima aanspeelpunt en bereidde door zijn nimmer aflatende inzet bijna een goal van Dumfries voor. Hij kreeg echter maar een helft en werd in de rust gewisseld.

Cody Gakpo: 5,5

De PSV'er werd al na een half uur ingebracht als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Berghuis. De Eintovenaar was, in tegenstelling tot het duel met de Polen van afgelopen donderdag, echter niet in geweldige doen. Veel van zijn laatste passes kwamen, op momenten dat er echt gevaar gesticht had kunnen worden, niet aan. Pas in de slotfase liet hij staaltjes van zijn klasse zien.

Kenneth Taylor: 6

Van Gaal zei voor de wedstrijd al dat Taylor een kans zou gaan krijgen als invaller en hij stond dan ook aan het begin van de tweede helft aan de aftrap. De tweebenige middenvelder viel zeker niet uit de toon en dat is knap, als je je bedenkt dat hij pas net komt kijken. Taylor is er eentje voor de toekomst.

Tyrell Malacia: 6,5

Speelde in de tweede helft niet als ‘wingback’ op links, maar als linkercentrale verdediger als directe vervanger van Aké. Op die voor Malacia onwennige positie deed de Mancunian het ook al naar behoren. Hij wist, ondanks zijn geringe lengte, zelfs cruciale kopduels in het eigen strafschopgebied te winnen en solliciteert naar een basisplaats in Oranje.