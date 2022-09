Brobbey geeft Van Gaal voorproefje en helpt Jong Oranje langs België

Vrijdag, 23 september 2022 om 20:20 • Wessel Antes • Laatste update: 20:57

Jong Oranje heeft vrijdagavond in de oefeninterland tegen Jong België een vrij gemakkelijke 1-2 zege kunnen boeken. Al voor rust stonden de Nederlanders met 0-2 voor dankzij twee doelpunten van uitblinker Brian Brobbey. Na rust kwam België terug tot 1-2 via Olivier Deman, maar de oefenzege van Nederland kwam verder niet echt in gevaar.

Jong Oranje begon vrijdagavond met een ijzersterke opstelling aan de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van België. Xavi Simons mocht zich van bondscoach Erwin van de Looi direct vanaf het eerste fluitsignaal laten zien, terwijl ook Ryan Gravenberch en Brobbey nog deel uitmaakten van de eerste elf. Het duo zal zaterdagochtend aansluiten bij het grote Oranje vanwege blessures van Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. Feyenoorder Quinten Timber was voor het eerst aanvoerder van het Nederlandse beloftenelftal.

Een echte spitsengoal van Brian Brobbey! ? ?? ESPN pic.twitter.com/lTTWiXzwTQ — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2022

Nederland was vanaf de eerste minuut heer en meester in Leuven. Na een klein kwartier werd die dominantie omgezet in een doelpunt. Jurgen Ekkelenkamp speelde een diepe bal op Brobbey, die vervolgens verdediger Ewoud Pletinckx op tamelijk eenvoudige wijze het nakijken gaf en daarna ook doelman Maarten Vandevoordt wist te verschalken met zijn linkerbeen: 0-1.

Niet veel later kon de twintigjarige Ajacied ook zijn tweede treffer van de avond noteren. Brobbey was namelijk het eindstation van een heerlijke Nederlandse aanval. Een inspeelpass van Gravenberch werd door Timber met zijn hak doorgespeeld naar Mitchel Bakker, die de bal vervolgens panklaar op het hoofd van Brobbey wist te krijgen: 0-2. Na een uur spelen werden Brobbey en Gravenberch vervangen door Joshua Zirkzee en Elayis Tavsan.

Waar Nederland gas terug leek te nemen, trapte België het pedaal in de laatste twintig minuten flink in aan de hand van invallers Johan Bakayoko en Jeremy Doku. Laatstgenoemde had een belangrijke rol bij de aansluitingstreffer van de Belgen. Na een goede versnelling legde hij de bal precies klaar voor Deman die Kjell Scherpen met zijn intikker wist te passeren. Een Belgisch slotoffensief zorgde niet voor de gelijkmaker, waardoor Van de Looi uiteindelijk alsnog tevreden zal terugkijken op het oefenduel in Leuven.