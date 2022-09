Spektakelstuk in Istanbul: Turkije loopt tegen eerste puntenverlies aan

Donderdag, 22 september 2022 om 22:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:08

Turkije heeft in zijn vijfde Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen van Luxemburg. In Istanbul werd het 3-3. De Turken kwamen drie keer op achterstand, maar toonden karakter en kwamen driemaal langszij. Orkun Kökçü begon in de basis en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Het was het eerste puntenverlies van de Turken na vier winstpartijen. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz was al zeker van promotie naar de Nations League B.

Kuntz zette met Kökçu, Ferdi Kadioglu, Halil Dervisoglu en Enes Ünal vier bekende namen in de basis en verraste enigszins door geen enkele Besiktas-speler in zijn selectie op te nemen. Turkije hield voorafgaand aan het duel met Luxemburg voor het eerst sinds 2006 vier opeenvolgende wedstrijden de nul. Zestien jaar geleden werd die toenmalige reeks begonnen met een 1-0 overwinning op Luxemburg.

Tot grote Turkse schrik kwam Luxemburg via Marvin Martins al na negen minuten op 0-1 na geklungel in de defensie. Dankzij een benutte penalty van Cengiz Ünder was het vijf minuten later alweer gelijk. De bezoekers lieten het er niet bij zitten en kwamen na iets meer dan een half uur zelfs op 1-2 door een treffer van Danel Sinani. De aanvaller van Norwich City kon makkelijk scoren omdat niemand bij de Turken ingreep. Echt lang kon Luxemburg niet genieten van de voorsprong. Een indraaiende bal van Kerem Akturkoglu werd door Maxime Chanot achter zijn eigen doelman getikt en bracht de Turken langszij.

Ook in het tweede bedrijf wist de thuisploeg geen vuist te maken. Na twintig minuten spelen was het voormalig Telstar-speler Gerson Rodrigues die in de zestien volledig vrij stond en een voorzet binnen kon tikken: 2-3. Wederom zag de defensie van de Turken er niet goed uit. Gelukkig voor de ploeg van Kuntz redde invaller Ismail Yuksek vlak voor tijd de eer. Met een fraaie uithaal van buiten de zestien zette hij de 3-3 op het bord en redde hij een punt voor Turkije.