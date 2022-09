Marco Asensio weigert gevoelige overstap naar Barcelona uit te sluiten

Woensdag, 21 september 2022 om 13:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:34

Marco Asensio sluit een transfer naar Barcelona op voorhand niet uit. De 26-jarige rechtsbuiten van Real Madrid zegt in gesprek met COPE niet te weten of de Catalanen op zijn handtekening azen, zoals Mundo Deportivo maandag meldde. "We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus Asensio tijdens een persmoment van het nationale elftal van Spanje.

Asensio beschikt over een aflopend contract en zou dus in de serieuze belangstelling staan van Barcelona. "Ik heb geen idee of dat zo is", aldus de 29-voudig international. "Ik weet alleen dat er interesse is van meerdere clubs. Ik heb niet nagedacht over Barcelona of het overwogen. Er zijn veel geruchten en speculaties, dat is normaal. Over zeven maanden kan ik bij elke club tekenen en het is normaal dat clubs informeren, dat zal zeker gebeuren."

Een overstap van Real Madrid naar Barcelona of vice versa ligt vanwege de rivaliteit uiterst gevoelig in Spanje. Javier Saviola was in 2007 de laatste die een directe transfer tussen de twee grootmachten maakte (van Barça naar Real). Asensio kan de supporters van de Koninklijke niet geruststellen. "Je weet maar nooit, in de voetbalwereld kunnen dingen heel snel veranderen", klinkt het uit de mond van de aanvaller. "Ik kan je niets anders vertellen, omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren."

Asensio sloot zich maandag aan bij het Spaanse nationale elftal, dat zich voorbereidt op de Nations League-wedstrijden tegen Zwitserland en Portugal. De vleugelaanvaller zal hopen op meer speelminuten dan hij in de beginfase van het seizoen maakte bij zijn club: slechts 51 minuten in 9 duels. "Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat ik Real Madrid kan helpen en ik wil titels blijven winnen met de club. Er waren deze zomer opties, maar ik heb er geen moment aan gedacht om te vertrekken. Het vertrouwen van de trainer (Carlo Ancelotti, red.) was daarin de sleutel. Hij wilde dat ik zou blijven."