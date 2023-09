Paris Saint-Germain drukt volstrekt kansloos Olympique Lyon verder de put in

Zondag, 3 september 2023 om 22:36 • Jonathan van Haaster

Paris Saint-Germain heeft zondagavond niets heel gelaten van Olympique Lyon: 1-4. De Parijzenaren stonden dankzij Kylian Mbappé (tweemaal), Achraf Hakimi en Marco Asensio al voor rust met 0-4 voor. Lyon, dat in aanvallend opzicht nog regelmatig gevaarlijk werd, was achterin niet opgewassen tegen de kwaliteit en snelheid van PSG. De 1-4 van Corentin Tolisso was voor de statistieken. Dankzij de zege heeft de ploeg van trainer Luis Enrique acht punten, goed voor de tweede plaats. AS Monaco leidt de dans in de Ligue 1 met tien punten. Lyon, dat dramatisch is begonnen, is op basis van doelsaldo de hekkensluiter.

Aan de kant van Lyon stond voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico op de linksbackpositie, terwijl er ook een basisplaats was voor Ernest Nuamah. Het Ghanese toptalent vormde de aanval met Tino Kadewere en Rayan Cherki. Bij PSG koos Enrique voor een aanval bestaande uit Mbappé, Asensio en Ousmane Dembélé. Het middenveld werd gevormd door Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte en Vitinha. Doelman Gianluigi Donnarumma moest met verdedigers Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar en Lucas Hernández de nul zien te houden. Voor topaankoop Randal Kolo Muani kwam het duel nog te vroeg.

De wedstrijd was net twee minuten oud toen PSG al een strafschop kreeg. Lyon-goalie Anthony Lopes gaf een onhandige pass op Tolisso, die onder druk werd gezet door Ugarte. De Uruguayaan veroverde de bal en werd in de zestien gevloerd door Tolisso: strafschop. Mbappé schoot vanaf elf meter via de voet van Lopes raak: 0-1. PSG speelde sterk en dat leidde al snel tot de volgende Parijse treffer. Een voorzet van Dembélé werd slecht verwerkt door Anthony Lopes, waardoor Hakimi bij de tweede paal kon binnenglijden: 0-2. Lyon toonde zich echter strijdlustig en kwam dichtbij via schoten van Duje Caleta-Car en Cherki. Het schot van laatstgenoemde werd knap gekeerd door Gianluigi Donnarumma.

De aanvallende drang van de thuisploeg gaf PSG echter ook ruimte om te counteren en dat had tot de 0-3 moeten leiden, ware het niet dat Hakimi na een subliem hakje van Asensio tegen de lat schoot. Tien minuten voor rust maakte Asensio er zelf 0-3 van. De Spanjaard kreeg de bal in de loop mee van Manuel Ugarte en liet Lopes kansloos. Vlak voor rust schoot Mbappé net naast het doel van Lopes, die enkele minuten later alsnog moest vissen. PSG kreeg nog maar eens een countermogelijkheid en Mbappé zat op de brommer na een heerlijk steekpassje van Ugarte. Mbappé liet Lopes vervolgens kansloos: 0-4.

Na rust was de noodzaak voor PSG om aan te vallen verdwenen, terwijl Lyon onmachtig bleek. De bezoekers konden freewheelend aanvallen en kwamen via Dembélé bijna op 0-5. De vleugelspits zag zijn poging op de bovenkant van de lat belanden. Lyon kreeg bij een van zijn spaarzame aanvallen een meevaller. Zaïre-Emery werkte Tagliafico naar de grond, waardoor Tolisso een penalty kreeg te nemen. De middenvelder stuurde Donnarumma naar de verkeerde hoek: 1-4. Een comeback leidde dat echter niet in. De deze zomer van Lyon overgekomen Bradley Barcola maakte zijn debuut namens PSG en kwam bijna bij de 1-5. Van dichtbij stiftte hij echter rakelings naast. Ook Mbappé kwam nog dichtbij, maar tot zijn eigen frustratie had hij het vizier niet meer op scherp staan.

