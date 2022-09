Oranje krijgt tijdens WK volop steun van andere landen bij campagne

Het Nederlands elftal krijgt steun van zeven andere landen voor de OneLove-campagne tijdens het wereldkampioenschap in Qatar. Het Nederlands voetbal startte de campagne in 2020 en het was al de bedoeling dat Virgil van Dijk met een regenboog-aanvoerdersband zou gaan spelen op het eindtoernooi deze winter. Nu sluiten ook België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Wales en Zwitserland zich hierbij aan.

Alle aanvoerders van bovengenoemde landen zullen eveneens met een regenboog-aanvoerdersband spelen, waardoor er een statement wordt gemaakt richting Qatar, waar vrouwenrechten en de LHBTI-gemeenschap onder druk staan. Van Dijk is blij met de steun van de zeven landen. "Het is een belangrijke boodschap die bij het voetbal past: op het veld is iedereen gelijk en dat zou overal zo moeten zijn. Dat dragen we graag uit met OneLove. Ons team deed dat al en het is mooi om te zien dat nu ook andere landen zich hierbij aansluiten."

Ook Noorwegen en Zweden doen mee met de OneLove-campagne. De twee landen wisten zich niet te kwalificeren voor het WK, maar zullen tijdens de Nations League-wedstrijden van deze interlandperiode met de regenboog-aanvoerdersband spelen. De Engelse voetbalbond FA heeft daarnaast opgeroepen tot compensatie voor de werknemers die schade hebben opgelopen tijdens het werken aan de infrastructuur en de stadions in Qatar. Dat meldt Sky Sports woensdagmiddag.

De Engelse bond vindt dat elk letsel of overlijden moet worden gecompenseerd en steunt de oprichting van een centrum voor de arbeidsmigranten die aan de stadions en infrastructuur hebben gewerkt. De FA heeft de FIFA om een dringende update gevraagd op dit onderwerp. Sky Sports meldt daarnaast dat de spelers van de Engelse selectie met arbeidsmigranten zullen spreken als ze zijn aangekomen in Qatar om zich voor te bereiden op het WK.