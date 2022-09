Barcelona hoopt Asensio volgende zomer weg te kapen bij Real Madrid

Maandag, 19 september 2022 om 23:50 • Wessel Antes

Barcelona gaat aankomende zomer vol voor de komst van Marcos Asensio, zo meldt Mundo Deportivo maandagavond. De linksbenige vleugelaanvaller loopt in juni 2023 uit zijn contract bij Real Madrid en daar hoopt de aartsrivaal uit Catalonië gretig gebruik van te maken. De 26-jarige Spanjaard moet het bij Real momenteel doen met geringe speeltijd als invaller.

Voor Real zou het een pijnlijke overstap zijn: de Madrilenen hoopten Asensio deze zomer voor een mooie transfersom te verkopen, maar echt concrete interesse kwam er niet. In de winter gaat de Koninklijke naar verluidt een nieuwe poging wagen om toch nog wat aan Asensio te verdienen. Mocht dat niet lukken gaat Barça er alles aan doen om de 29-voudig international van Spanje gratis over te nemen. Asensio toonde de afgelopen jaren vaak zijn potentie bij Real, maar wist zich nooit voor een langdurige periode te bewijzen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De clubleiding van Barcelona is al tijden gecharmeerd van Asensio. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft daarnaast een goede band met Barça-voorzitter Joan Laporta, waardoor Mundo Deportivo denkt dat een overstap zeer realistisch is. Deze zomer werd Asensio door the Telegraph nog hevig gelinkt aan een overstap naar Manchester United, maar the Red Devils besloten uiteindelijk de portemonnee te trekken voor Antony.

De buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, staat sinds 2015 onder contract bij Real. In Madrid kwam hij tot dusver tot 239 officiële wedstrijden, waarin hij vijftig keer wist te scoren en 24 maal als aangever fungeerde. Asensio won met Real onder meer drie keer de Champions League, drie keer de landstitel en drie keer het WK voor clubteams. Nu dreigt een transfervrije overstap naar het Spotify Camp Nou.