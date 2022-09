Kerkez reageert met knipoog op verzoek om ‘niet voor geld naar Ajax te gaan’

Maandag, 19 september 2022 om 16:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:37

Milos Kerkez stelt op Twitter de supporters van AZ gerust: de achttienjarige linksback gaat niet 'voor het geld' naar Ajax. Kerkez brak dit seizoen definitief door in Alkmaar en maakte een uitstekende indruk in de zondag gewonnen topper tegen Ajax (2-1). Een transfer naar Amsterdam ziet de Hongaars-Servische vleugelverdediger echter niet zitten.

"Ga alsjeblieft niet voor het geld naar Ajax", aldus Florian, een AZ-supporter, in een reactie op een post van Kerkez. De linksback reageert daarop kortweg met: "Don't worry", gevolgd met een knipoog. Kerkez wordt in Alkmaar gezien als de opvolger van Owen Wijndal, die afgelopen zomer de gevoelige overstap naar Ajax maakte. De Amsterdammers telden tien miljoen euro neer en voldeden daarmee aan de ontsnappingsclausule in het contract van Wijndal.

Don’t worry?? — Milos Kerkez (@MilosKerkez88) September 19, 2022

Kerkez heeft al een half jaar kunnen wennen aan AZ, dat hem in januari voor ongeveer twee miljoen euro wegplukte bij AC Milan. De jongeling veroverde dit seizoen verrassend snel een basisplaats en houdt meestal zijn concurrent Mees de Wit op de bank. Zondag tegen Ajax stonden beide spelers aan de aftrap, daar Pascal Jansen voor een 3-5-2-systeem koos.

Rinus Israël, die de wedstrijd bekeek namens De Telegraaf, raakte onder de indruk van Kerkez. De oud-verdediger van Feyenoord gelooft dat de linksback van de Alkmaarders een aardige toekomst tegemoet gaat. “Fysiek niet de sterkste, maar agressief in de duels en aardig aan de bal. Het is voor een club natuurlijk fantastisch als je Wijndal kunt verkopen en dan de opvolger al in huis hebt. Die bijna net zo goed is en misschien wel beter wordt”, aldus Israël, die een compliment maakt aan de opleiding en scouting van AZ.