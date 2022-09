Klaassen neemt geen blad voor de mond: 'Daar schaam je je wel voor’

Maandag, 19 september 2022 om 09:54 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:04

Davy Klaassen schaamt zich voor de twee recente verliespartijen tegen Liverpool en AZ. Ajax sloot de eerste zes competitiewedstrijden en het eerste Champions League-duel winnend af. De afgelopen week liepen de Amsterdammers echter tegen twee nederlagen aan. Zowel Liverpool als AZ won met 2-1 van Ajax. “We hebben ons laten aftroeven, verliezen twee keer en dat is onnodig. Daar schaam je je wel voor", aldus Klaassen.

De Amsterdammers kregen van Liverpool en AZ een lesje in druk zetten en werden prompt tweemaal afgetroefd. Het waren eigenlijk pas de eerste twee wedstrijden waarin dit gebeurde en Klaassen zag met lede ogen aan wat dit deed met zijn ploeg. Bij ESPN keek hij terug op de verliespartij tegen AZ. “We hebben ons laten aftroeven. We kwamen op voorsprong, maar ik heb de hele wedstrijd niet het gevoel gehad dat we domineerden zoals we dat willen. Je probeert in de tweede helft wat te forceren en je krijgt kansen, maar het is niet genoeg.”

“Het is een beetje hetzelfde als afgelopen dinsdag”, zo verwijst Klaassen naar het verlies in en tegen Liverpool. “Niet genoeg durven te spelen aan de bal als we onder druk komen. Dit zijn de eerste ploegen (AZ en Liverpool, red.) die een beetje druk gaan zetten en we raken in de war. Dat is niet de bedoeling. We verliezen twee keer en dat is onnodig, daar schaam je je wel voor”, zo oordeelt Klaassen hard.

Los van het spel van Ajax is de middenvelder ook ontevreden over zijn eigen speeltijd bij zijn club. “Af en toe mag je beginnen, maar het is teleurstellend als je niet mag invallen tegen Liverpool of dat je tegen AZ maar een helft speelt. De trainer weet dat ik er niet blij mee ben, als ik speel moet ik laten zien dat ik erin hoor”, zo klinkt hij strijdbaar. De komende tijd kan hij zich richten op het Nederlands elftal. Klaassen werd namelijk wel geselecteerd voor Oranje voor de komende twee Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. “Op dit moment is het lekker om naar Oranje te gaan, maar aan de andere kant wil je ook zo snel mogelijk weer gaan winnen met Ajax.”