‘Kerkez is bijna net zo goed en wordt misschien wel beter dan Wijndal’

Maandag, 19 september 2022 om 08:55 • Jordi Tomasowa

Rinus Israël heeft met veel aandacht naar Super Sunday gekeken. De rapporteur van De Telegraaf zag onder meer Remko Pasveer, Jarrad Branthwaite en Milos Kerkez uitblinken tijdens de toppers PSV - Feyenoord en AZ - Ajax. Toch is Cody Gakpo zijn Speler van de Week. “Hij kan de balletjes makkelijk voor de goal brengen met zijn traptechniek en heeft snelheid", aldus Israël.

Ajax ging zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij AZ. De Amsterdammers lieten zich op ieder vlak aftroeven, bovendien mocht Ajax Pasveer danken dat de score niet hoger uitviel. “Pasveer was zo’n beetje de enige die een voldoende haalde bij Ajax”, stelt Israël. “Hij pakte die bal van Reijnders geweldig, die telde ik al. Anders had er nog somberder kunnen uitzien voor zijn ploeg. Hij is al wat op leeftijd, maar heeft er geen last van.”

Aan de zijde van AZ is het vooral Kerkez die Israël opviel. De rapporteur gelooft dat de linksback van de Alkmaarders een aardige toekomst tegemoet gaat. “Fysiek niet de sterkste, maar agressief in de duels en aardig aan de bal. Het is voor een club natuurlijk fantastisch als je Wijndal kunt verkopen en dan de opvolger al in huis hebt. Die bijna net zo goed is en misschien wel beter wordt”, aldus Israël, die een compliment aan de opleiding en scouting van AZ uitdeelt.

IJzeren Rinus is eveneens goed te spreken over het optreden van Branthwaite tijdens de 4-3 zege van PSV op Feyenoord, waarmee de Eindhovenaren de koppositie in de Eredivisie van Ajax overnamen. “Hij is een fysiek sterke jongen. In het zestienmetergebied van de tegenstander kan hij gevaarlijk zijn en ook tot scoren komen. Dat was een knappe goal voor een verdediger, hij heeft ‘goeie voetjes’. En hij was niet alléén bij dode spelmomenten gevaarlijk voorin.”

Als Speler van de Week kiest Israël voor Cody Gakpo, die met drie assists en een goal een hoofdrol vervulde tegen Feyenoord. “Hij heeft de belangrijkste rol gespeeld en is volgens mij nu in betere doen dan een aantal weken geleden. Misschien had hij te veel problemen met een eventuele transfer die op de achtergrond speelde. Hij kan de balletjes makkelijk voor de goal brengen met zijn traptechniek en heeft snelheid. Dan is hij levensgevaarlijk, wanneer hij tegen een tegenstander als Feyenoord wat ruimte krijgt, omdat zij ook willen aanvallen.”

Het volledige elftal van de week van Israël: Pasveer (Ajax); Van Ewijk (sc Heerenveen), Trauner (Feyenoord), Branthwaite (PSV), Kerkez (AZ)); Kökçü (Feyenoord), Veerman (PSV), Odgaard (AZ); Cerny (FC Twente), Gakpo (PSV), Edvardsen (Go Ahead Eagles).