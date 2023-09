Mitoma doet met dubbelslag gigantische blunder Verbruggen teniet

Zondag, 24 september 2023 om 17:08 • Lars Capiau

Brighton & Hove Albion heeft zondagmiddag de vijfde zege van de competitie geboekt. In eigen huis versloegen the Seagulls Bournemouth met 3-1, mede dankzij twee goals van Kaoru Mitoma. Bournemouth pakte door een enorme blunder van Bart Verbruggen nog de leiding, maar de Japanner stelde in de tweede helft orde op zaken. Vlak voor rust was Brighton via een eigen doelpunt van ex-AZ'er Milos Kerkez al op gelijke hoogte gekomen. Daarmee klimt de ploeg van trainer Roberto de Zerbi naar een knappe derde plek.

Bijzonderheden

Verbruggen, die net als Joël Veltman een plekje in de basiself bemachtigde, ging na 25 minuten spelen lelijk in de fout. De Nederlander zou opbouwen met de bal op de voet, maar dat ging vreselijk mis. Dominic Solanke pakte het cadeautje dankbaar uit: 0-1. Vlak voor rust kwam Brighton op gelijke hoogte. Kerkez probeerde een voorzet van de zijkant weg te koppen, maar verlengde de bal per ongeluk in eigen doel: 1-1. Achttien tellen na rust had Brighton de voorsprong alweer te pakken. Na een goede onderschepping van Ansu Fati bediende hij Mahmoud Dahoud, die met een fraai hakje Mitoma alleen voor de keeper zette: 2-1. Een kwartier voor rust bepaalde Mitoma de eindstand op 3-1. De Japanner knikte een voorzet van Pervis Estupiñán hard in de verre hoek.

Brighton & Hove Albion - Bournemouth 3-1

'25 Dominic Solanke 0-1

'45+2 Milos Kerkez (e.d.) 1-1

'46 Kaoru Mitoma 2-1

'77 Kaoru Mitoma 3-1