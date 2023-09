Xavi Simons uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar

Maandag, 4 september 2023 om 21:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:11

Xavi Simons is maandagavond tijdens een gala-avond van ESPN uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar. De twintigjarige aanvallende middenvelder kreeg de prijs vanwege zijn goede seizoen in het shirt van PSV. De inmiddels naar RB Leipzig vertrokken Simons is de opvolger van Jurriën Timber, die een jaar geleden werd uitgeroepen tot grootste talent in de Eredivisie.

Simons liet bij de verkiezing Milos Kerkez, Million Manhoef, Shurandy Sambo en Kenneth Taylor achter zich. De aanvaller annex middenvelder werd vorige zomer transfervrij overgenomen van Paris Saint-Germain, waarbij hij een clausule had bedongen om terug te keren naar Frankrijk als hij dat zelf zou willen. Simons maakte indruk in Eindhoven, won de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker, maakte negentien competitiedoelpunten en werd daardoor gedeeld topscorer met Tasos Douvikas van FC Utrecht, die inmiddels is vertrokken naar Celta de Vigo.

In de zomer activeerde Simons de clausule in zijn contract om terug te keren naar PSG. Les Parisiens verhuurden hem direct door aan RB Leipzig en ook daar maakt de viervoudig international indruk. De teller staat na vier wedstrijden op twee doelpunten en drie assists. De aanvallende middenvelder is niet de enige speler die met zijn goede spel een transfer afdwong. Kerkez werd door Bournemouth opgepikt bij AZ en Shurandy Sambo keerde na een goed jaar bij Sparta Rotterdam terug bij PSV.

Taylor groeide bij Ajax uit tot international en Million Manhoef was de gevaarlijkste aanvaller van Vitesse. Simons is ook genomineerd in de categorie Beste Speler van de Eredivisie over het seizoen 2022/23. Václav Cerný, Santiago Giménez, Dávid Hancko en Orkun Kökçü zijn de andere kanshebbers voor die prestigieuze onderscheiding.