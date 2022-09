‘Ik snap niet wat Overmars in de kleedkamer van die vrouwen te zoeken heeft’

Zaterdag, 17 september 2022 om 08:58 • Wessel Antes

Johan Derksen vindt dat de nieuwe informatie die naar buiten is gekomen over Marc Overmars geen nieuws is, zolang de bron anoniem blijft. Dat zegt de analist vrijdagavond in Vandaag Inside. Vrijdag deden drie speelsters van de Ajax Vrouwen hun verhaal in Het Parool. Twee van de drie vrouwen zou zijn betast door Overmars, in zijn tijd als technisch directeur bij Ajax.

Presentator Wilfred Genee gooit het onderwerp op tafel, waarna Derksen stellig reageert. “Niet anoniem, dan vind ik het geen nieuws, zolang het anoniem is.” Tafelgast Hélène Hendriks vraagt zich af wat de nieuwe informatie toevoegt. “Ik vind het überhaupt niet echt groot nieuws, omdat dit volgens mij wel bekend was.” Overmars zou de vrouwen volgens Het Parool op de massagetafel hebben betast, al worden de verwijten niet gedetailleerd opgeschreven en blijft er veel onduidelijk. “Het was al bekend dat hij daar regelmatig binnenkwam en dat er speelsters waren die zich daar niet fijn bij voelden”, aldus Hendriks.

René van der Gijp blijft zich verbazen over het gehele verhaal. “Ten eerste snap ik niet wat Marc Overmars te zoeken heeft in de kleedkamer van het vrouwenelftal. Daarnaast snap ik de trainer niet, dat hij daar na één keer niet op aangesproken wordt. Wegwezen, zo simpel is het.” Derksen is het eens met Van der Gijp. “Het is heel onfatsoenlijk als een vent binnenstapt in een kleedkamer met dames.”

Tot slot onderbouwt Derksen zijn mening over de anonieme melding bij Het Parool. “Ik hik heel erg tegen het anonieme aan, want anoniem kun je de man overal van beschuldigen. Als je daarover klaagt dan moet je het met naam en toenaam doen.” Overmars vertrok begin februari bij Ajax en is inmiddels technisch directeur bij Royal Antwerp FC, dat momenteel met 27 punten uit negen wedstrijden nog foutloos is in België.