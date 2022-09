Ook Dortmund heeft geen grip op fenomenale Haaland en moet laat buigen

Woensdag, 14 september 2022 om 22:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:57

Erling Braut Haaland heeft ook tegen zijn voormalig werkgever Borussia Dortmund een hoofdrol voor zich opgeëist in de Champions League. Lang leek de Engelse grootmacht punten te verspelen tegen BVB, totdat de Noorse superster toesloeg in de slotfase. Op aangeven van João Cancelo tikte hij bij de tweede paal binnen. Het is voor Haaland zijn tiende treffer in de laatste zes wedstrijden. De andere wedstrijd in de poule tussen FC Kopenhagen en Sevilla eindigde in een bloedeloze 0-0. City gaat aan kop met zes punten uit twee duels, gevolgd door Dortmund met drie en Sevilla en Kopenhagen met één punt.

Manchester City - Borussia Dortmund 2-1

Het duel tussen Dortmund en City, dat voorafging met een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Queen Elizabeth, stond bol van het weerzien met oude bekenden. Haaland, Manuel Akanji en Ilkay Gündogan hebben allen een verleden bij BVB. Van extra bewijsdrang was bij het drietal echter niets te merken, daar City slechts één schot wist te produceren in de eerste helft. Dat schot ging naast. Ook Dortmund stelde teleur. De Duitsers kwam er eveneens een keer gevaarlijk uit via Salih Özcan. De middenvelder kapte op de rand van de zestien naar zijn rechterbeen, maar zag zijn inzet eenvoudig gekeerd worden door Ederson.

In de tweede helft zorgden beide ploegen voor iets meer spektakel, maar hoogstaand werd het nooit. Tien minuten na rust waren het de bezoekers die verrassend op voorsprong kwamen, toen Marco Reus een afgeslagen hoekschop opnieuw voor het doel bracht en Bellingham achter verdediging opdook om raak te koppen: 0-1. Dortmund bood de gehele wedstrijd goed weerstand. Even voor de treffer was Reus al gevaarlijk, maar hij zag zijn inzet rakelings voorlangs gaan. Na een uur spelen werd Donyell Malen in de ploeg gebracht voor Giovanni Reyna, maar was het City dat langszij kwam. Op aangeven van De Bruyne kegelde John Stones de bal achter de kansloze Alexander Meyer.

City gaf zich echter niet gewonnen en ging in de slotfase nadrukkelijk op jacht naar de overwinning. Een gevaarlijke voorzet van Phil Foden kon nog net worden verdedigd door Nico Schlotterbeck, maar op een inzet van Haaland was de Duitse centrumverdediger kansloos. De Noorse sterspeler werd met de buitenkant van de schoen bediend door Cancelo en vloog de bal op typerende wijze binnen bij de tweede paal: 2-1. Haaland is door zijn treffer de jongste speler ooit in de Champions League die voor en tegen dezelfde ploeg wist te scoren (22 jaar en 55 dagen). Dat record stond op naam van Álvaro Morata.

Ga maar even staan thuis! ?? Natuurlijk is het Haaland tegen zijn oude ploeg, maar wat een bal ook van João Cancelo ?? Manchester City draait de wedstrijd op fenomenale wijze om, 2-1! ??#ZiggoSport #UCL #MCIBVB pic.twitter.com/57BUczBBeb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

FC Kopenhagen - Sevilla 0-0

?Sevilla zal zonder al te veel vertrouwen zijn afgereisd naar Denemarken, daar de ploeg er in de laatste vier Europese uitwedstrijden niet in slaagde om het net te vinden. Ook tegen Kopenhagen hadden de Spanjaarden het moeilijk, al werd er wel een schot op doel geproduceerd in een verder oersaaie eerste helft. Ook de thuisploeg, dat aantrad met Kevin Diks en Mohamed Daramy, wist geen vuist te maken.