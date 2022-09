Rafael van der Vaart kraakt achterhoede Ajax: ‘Daley Blind doet gewoon niks!’

Dinsdag, 13 september 2022 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:24

De Nederlandse analisten zijn niet te spreken over het defensieve optreden van Ajax in de eerste helft tegen Liverpool. Halverwege het Champions League-duel in Groep A geeft het scorebord een 1-1 tussenstand aan, maar the Reds kregen goede kansen op meerdere treffers. Met name Daley Blind moet het ontgelden.

Jurriën Timber verloor bij een lange bal van Alisson Becker het kopduel van Luis Díaz. Blind liep totaal niet mee met de diepgaande Mohamed Salah, die door Diogo Jota vrij voor Remko Pasveer werd gezet. De Egyptenaar rondde de enorme kans dodelijk af: 1-0. Liverpool had duidelijk de overhand, toch slaagde Ajax er na een klein half uur spelen in om op gelijke hoogte te komen. Blind stak Steven Berghuis weg over de linkerflank, waarna de bal laag voor het doel bij Mohammed Kudus terechtkwam. De Ghanees haalde na zijn aanname verwoestend uit en zag de bal via onderkant lat prachtig binnenvliegen: 1-1.

Rafael van der Vaart, te gast bij Ziggo Sport, kraakt de achterhoede van Ajax. “Er gaat zeker veel mis. Wat we voor de wedstrijd ook al zeiden: achter de backs van Ajax ligt heel veel ruimte. Daar kwam ook die goal uit. Blind doet eigenlijk helemaal niks. Blind staat gewoon te wachten van: nee toch! Gelukkig maar dat Bassey vaak tegenover Salah staat.”

Tegelijkertijd is Theo Janssen bij RTL 7 overwegend positief over het optreden van de Amsterdammers, al wijst ook hij naar Blind. "Liverpool speelt zoals Ajax vorige week speelde tegen Rangers. Ajax leek een beetje op Rangers. Timber gaat het duel aan, terwijl Rensch het duel aan moet gaan. Blind staat te slapen, op vijftien meter van zijn man. Salah komt helemaal vrij en kan hem simpel binnenschieten. Dit heeft ook te maken met de manier waarop Ajax druk zet. Blind moet eerst kijken wat er gaat gebeuren. Als de keeper een lange bal speelt, moet je niet gaan doordekken. Dat is wel wat Blind bij de tegengoal aan het doen is."