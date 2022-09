Sávio geeft vuistslag op hoofd doelman Etienne Vaessen en moet vrezen

Zondag, 11 september 2022 om 20:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:53

Sávio moet mogelijk vrezen voor een onderzoek van de aanklager betaald voetbal. De aanvaller van PSV lijkt in de blessuretijd van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (1-0) een vuistslag uit te delen op het hoofd van doelman Etienne Vaessen. Het is vooralsnog onduidelijk of de achttienjarige Sávio vervolgd wordt vanwege de klap.

In de 93ste speelminuut van de wedstrijd legde arbiter Serdar Gözübüyük de bal op de stip bij een 0-0 tussenstand. Hans Mulder raakte met zijn te hoog geheven been de bal, maar hij leek eveneens het gezicht van Xavi Simons te schampen. Laatstgenoemde ging naar de grond, bleef liggen en zorgde daarmee voor veel frustratie bij RKC. Toen Vaessen probeerde Simons van de grond te tillen, brak er een venijnig opstootje uit. Sávio muntte het vervolgens op de sluitpost van RKC en belaagde hem ogenschijnlijk met een vuistslag van achteren.

Komt nog even een PSV speler de keeper een vuistslag geven. pic.twitter.com/IEqCPMvYYD — The King (@Wimpie77) September 11, 2022

De doelman van RKC werd rond het strafschopmoment bovendien bekogeld met onder meer een aansteker en werd na afloop getrakteerd op enkele bekers bier toen hij zijn bidon en handdoek wilde ophalen. Voor de camera van ESPN sprak Vaessen zijn ontevredenheid uit over het optreden van Gözübüyük én het gedrag van Simons.

"Dit is ongekend. Ik heb het bij de NOS gezien en volgens mij speelt Mulder eerst de bal en raakt hij dan het hoofd", aldus de doelman. "Hoe moet hij anders de bal wegwerken? Xavi Simons is 1 meter 60. Ik heb ook een paar appjes binnengekregen van mensen die het ongekend vinden. Dit is een topclubpenalty. Ik zit nou vol emotie, maar ik ben trots op de jongens. Als je ziet hoe wij hier spelen tegen PSV dat er niet doorheen komt. Blijkbaar hebben ze dit nodig. Ik vind dat we hier ook iets aan moeten doen."