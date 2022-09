PSV en Ajax toch weer in de wachtkamer: ‘Het is niet zeker dat we gaan’

Zondag, 11 september 2022 om 19:23 • Guy Habets • Laatste update: 19:52

De Europa League-wedstrijd van PSV op bezoek bij Arsenal van aanstaande donderdag gaat mogelijk toch niet door. Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, heeft begrepen dat het nog lang niet zeker is dat hij en zijn spelers naar Londen zullen afreizen. Na het overlijden van Queen Elizabeth is er een periode van nationale rouw afgekondigd in het Verenigd Koninkrijk en werden de Premier League-duels van dit weekend al afgelast. Mogelijk speelt Ajax dinsdag ook niet tegen Liverpool in de Champions League.

Na afloop van de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk, die PSV met 1-0 wist te winnen door een late strafschop van Cody Gakpo, werd Van Nistelrooij gevraagd door ESPN-verslaggever Hans Kraay junior naar zijn gevoelens over de uitwedstrijd bij Arsenal. "Ik begrijp dat het nog niet zeker is of we gaan", reageert de oefenmeester van de Eindhovense club daarop. "We wachten het nog even af. Ik heb net vernomen dat ze misschien doordeweeks niet zullen spelen in Engeland."

Dat zou dus kunnen betekenen dat PSV niet naar Londen hoeft af te reizen voor het treffen met Arsenal en dat dat duel uitgesteld wordt. Ook Ajax, dat op Anfield tegen Liverpool zou moeten spelen, wacht nog af. Volgend weekend staat er voor beide topclubs in ieder geval een interessant affiche op het programma, aangezien PSV in eigen huis tegen Feyenoord speelt en de Amsterdammers op bezoek gaan bij AZ. Bijna ging Ajax met een voorsprong van vijf punten op PSV dat duel in, maar Gakpo besliste tegen RKC vanaf de strafschopstip anders.

De Waalwijkers waren woest over het toekennen van die strafschop, maar dat begreep Van Nistelrooij niet. "Hij (Hans Mulder, red.) zit met de achterkant van zijn schoen, of zijn hak, toch vol op het hoofd van Xavi? Dat is wat ik zie. Ik heb het idee dat ze hem niet meer gaan terugdraaien, dus heel veel maakt het niet meer uit, maar ik zie de hak op het hoofd en daar is contact. Het belemmert Xavi om in te koppen en dat is wat ik nu zie. Mijn eerste indruk is dat het een terechte strafschop is."