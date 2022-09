Burak Yilmaz liep boos weg voordat interview bij ESPN kon beginnen

Zondag, 11 september 2022 om 14:41 • Guy Habets

Burak Yilmaz stond zaterdagavond na de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd bij NEC klaar voor een interview bij ESPN, toen hij plotseling boos wegliep. Presentator Milan van Dongen gaf aan dat het gesprek in het Engels plaats zou vinden en dat zag de Turkse aanvaller van Fortuna niet zitten. Daarop beende hij weg en kwam hij ook niet meer terug.

Fortuna leek lang op weg naar de eerste overwinning van dit seizoen. Het was tegen de verhouding in op 0-1 gekomen bij NEC dankzij een juweeltje van Oguzhan Özyakup en trachtte met kunst- en vliegwerk de drie punten over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Pedro Marques werkte de 1-1 tegen de touwen en dus moest Yilmaz met de pest in zijn lijf een interview gaan doen. Dat hij akkoord ging was al bijzonder, aangezien hij eerder nog geen interviews wilde doen.

Toen de aanvaller van Fortuna klaarstond en het interview bijna begon, kreeg hij te horen dat er in het Engels gesproken zou gaan worden. Dat zinde Yilmaz allerminst. "Hij ging boos weg toen hij hoorde dat het in het Engels moest", vertelt Van Dongen zondagochtend tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Hij was zaterdagavond ook de verslaggever van dienst in het Goffertstadion en kreeg Yilmaz dus niet te spreken. Later vroeg hij aan Dominik Vergoossen, de interim-trainer van Fortuna, hoe dat kan.

Die zei van niets te weten. "Ik heb hem in de kleedkamer zien zitten, maar verder heb ik geen idee", meldde Vergoossen. "Ik heb daar de groep toegesproken en verder is mij niets verteld over het interview van Burak. Van mij mag hij hier zeker komen staan, maar goed. Ik weet het verder ook niet. Ik ga daar niet over." De uitwedstrijd in Nijmegen was het laatste wapenfeit van Vergoossen als interim-trainer, want vanaf maandag neemt Julio Velázquez het stokje over. De Spanjaard is de nieuwe trainer van Fortuna.