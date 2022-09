Van der Sar blijft waar hij zit en verlengt contract bij Ajax tot medio 2025

Vrijdag, 9 september 2022 om 15:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:20

Edwin van der Sar blijft ook de komende drie jaar algemeen directeur van Ajax. De Amsterdammers zijn een contractverlenging tot medio 2025 overeengekomen met de oud-doelman. Zijn oude verbintenis liep eind 2023 af. Van der Sar is sinds november 2016 algemeen directeur van Ajax, nadat hij vier jaar eerder al toetrad tot het directieteam.

Van der Sar toont zich op de clubkanalen verheugd met zijn contractverlenging. "Ik heb de afgelopen tien jaar erg veel meegemaakt bij Ajax. In die jaren zijn we met de club gegroeid op vele vlakken. Het internationale aanzien is met name dankzij de prestaties van ons eerste elftal enorm toegenomen. Er zit een fantastische organisatie achter die dat mede mogelijk maakt. Ons doel is structureel onderdeel uitmaken van de internationale top. Die reis is nog niet ten einde en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren", aldus de bestuurder.

The greatest announcement ever. pic.twitter.com/eadrfOOG3r — AFC Ajax (@AFCAjax) September 9, 2022

In november 2012 begon Van der Sar als directeur marketing van Ajax. Vier jaar later promoveerde hij tot voorzitter van het directieteam. Dat heeft Van der Sar naar behoren gedaan, aldus president-commissaris Leen Meijaard. "Ajax heeft in de zes jaar onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gekend. De stap in de richting van de Europese top is gezet, maar we zijn er nog niet. Met Edwins ervaring, kennis, kunde en internationale netwerk hopen wij ook de laatste stap te kunnen zetten. Hij is gepokt en gemazeld en we hebben er veel vertrouwen in dat de club onder zijn leiding de komende jaren de stijgende lijn voortzet."

De positie van Van der Sar stond flink ter discussie in de periode van het vertrek van Marc Overmars. Zo zette de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) van Ajax namens de aandeelhouders grote vraagtekens bij de beslissing van Van der Sar en zijn collega-bestuurders om Overmars' contract te verlengen ondanks kennis over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Van der Sar erkende vanwege die reden getwijfeld te hebben om op te stappen. De 51-jarige bestuurder bleef echter aan en kiest er nu zelfs voor zijn dienstverband te verlengen.