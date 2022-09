Brian Brobbey onthult zijn droomclub en barst vervolgens in lachen uit

Dinsdag, 6 september 2022 om 12:10 • Guy Habets • Laatste update: 12:23

Brian Brobbey wil ooit graag voor Manchester United spelen. Dat heeft de aanvaller van Ajax gezegd in gesprek met ESPN, waarin hem allerlei dilemma's werden voorgelegd. Daarnaast vond Brobbey de 8-2 overwinning van the Red Devils op Arsenal in 2011 de mooiste wedstrijd die hij ooit gezien heeft.

Als Brobbey door verslaggeefster Aletha Leidelmeijer wordt gevraagd naar de club waar hij ooit nog zou willen spelen, barst hij in lachen uit. "Manchester, haha! Manchester United", zegt de spits van Ajax met een grijns op zijn gezicht. Waarschijnlijk lacht hij, aangezien er afgelopen zomer sprake was van een transfer van Brobbey naar Old Trafford. Erik ten Hag benaderde hem en vroeg of de aanvaller trek had in een overstap naar Man United, maar daar bedankte hij voor.

Dilemma's met Brian Brobbey ?? "Als ik geen voetballer was, was ik tennisser geworden" - "Kan je dat?" "Nee, maar ik vind het wel leuk." pic.twitter.com/qxebhNjg1p — ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2022

De Engelse grootmacht speelde ook een rol in de mooiste wedstrijd die Brobbey ooit gezien zegt te hebben. De Ajacied vond het wel lastig om een duel uit te kiezen. "Ja, ik heb zo veel goede wedstrijden gezien", legt Brobbey uit, voordat hij glimlachend weer de naam van United noemt. "Man United dan tegen Arsenal, 8-2." Ook doet Brobbey uit de doeken wat hij had willen worden als hij geen voetballer was geweest en vertelt hij over zijn jeugdidool.

Deze zomer moest Ajax vijftien miljoen euro neertellen om Brobbey terug te halen van RB Leipzig. Daar was de aanvaller in de zomer van 2021 nog transfervrij naartoe vertrokken, maar al gauw wilde hij terug naar de Johan Cruijff ArenA. Ajax huurde hem het afgelopen seizoen, telde dus veel geld neer om de comeback te voltooien en kreeg daar veel kritiek op. Brobbey heeft echter beloofd dat hij de Amsterdamse club terug zal betalen door later 'een hoge transfersom op te leveren'.