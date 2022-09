Mike Verweij: ‘Ik denk dat Ajax in december afscheid van hem neemt’

Maandag, 5 september 2022 om 19:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:31

Mike Verweij denkt dat Ajax intern al besloten heeft om afscheid te nemen van Mohamed Ihattaren. De journalist van De Telegraaf beschouwt het ontbreken van de aanvallende middenvelder op de spelerslijst voor de Champions League als een definitief signaal. "Ik denk dat deze boodschap wel duidelijk is", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

Verweij noemt het 'verbazingwekkend'. "Alfred Schreuder en de clubleiding hebben gezegd: 'Op het moment dat er iets over Ihattaren valt de communiceren, dan zullen we dat doen.' Het lijkt me dat op moment dat je hem niet inschrijft voor de Champions League, dat je dan moet gaan communiceren." Ihattaren wordt door Ajax tot eind 2022 gehuurd van Juventus en kan voor een minimaal bedrag van twee miljoen euro worden ingelijfd.

"Ik denk dat Ajax gewoon afscheid van hem heeft genomen en dat Juventus eind december te horen krijgt dat de optie in het huurcontract niet gelicht wordt", aldus Verweij. "Dan is het einde Ihattaren bij Ajax. Het zou me wel heel erg verbazen, want dat betekent dat Ajax het in een heel vroeg stadium heeft opgegeven met hem." Ihattaren kreeg van Ajax in februari de kans om een comeback te maken op het hoogste niveau. Na een hoopvol begin bij Jong Ajax leek de jongeling in de zomerse voorbereiding op het huidige seizoen de stap naar Ajax 1 te gaan zetten.

Na twee oefenduels verdween Ihattaren plots uit de spelersgroep van Ajax. Volgens De Telegraaf had dat te maken met intimidatie en bedreigingen te maken in de persoonlijke sfeer. Ihattaren traint sinds begin augustus individueel op De Toekomst. Zowel Schreuder als de clubleiding weigert voorlopig verder in te gaan op de situatie van de voormalig PSV'er. "De signalen van Ajax zijn wel duidelijk", reageert Valentijn Driessen in de podcast. "Dit is ook weer zo'n signaal, want anders zet je hem wel op de lijst. Misschien kan hij je dan nog helpen in de Champions League. Het is natuurlijk ook goed om hem in de schijnwerpers te zetten. Voetballend is hij natuurlijk goed genoeg om met Ajax mee te kunnen."