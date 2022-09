Tadic heeft advies voor teamgenoten met vertrekwens: ‘Dan zeg ik wat ik denk’

Zaterdag, 3 september 2022 om 19:20 • Mart van Mourik

Dusan Tadic snapt niet helemaal waarom spelers willen vertrekken bij Ajax. De aanvaller gaat na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met SC Cambuur (4-0) kort in op de afgelopen transferperiode en zijn rol in de kleedkamer op het moment dat teamgenoten aan een transfer denken. Tadic geeft aan dat spelers na het vertrek hun periode bij Ajax vaak missen.

Afgelopen transferperiode is een groot aantal spelers vertrokken bij Ajax. Onder meer Antony, Lisandro Martínez, Sébastien Haller en Ryan Gravenberch maakten een transfer, terwijl ook Edson Álvarez en Mohamed Kudus tot de deadline van de transferwindow nog hoopten op een vertrek. Laatstgenoemd duo bleef Ajax uiteindelijk trouw. In gesprek met verslaggever Cristian Willaert gaat Tadic kort in op de roerige transferzomer van Ajax en zijn rol binnen de ploeg als teamgenoten denken aan een vertrek.

?? Dusan Tadic heeft advies voor zijn teamgenoten die willen vertrekken.



"Wanneer spelers naar een andere club gaan, zeggen ze altijd: ik mis mijn tijd bij Ajax" pic.twitter.com/iN5SXOnARo — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2022

“Ik praat altijd met die jongens en ik probeer altijd te zeggen wat ik denk”, vertelt Tadic. “Ik zeg altijd dat je er plezier in moet hebben om bij Ajax te spelen. Ajax is de mooiste club van allemaal. Mooie contracten tekenen in het buitenland is belangrijk, maar niet het belangrijkst. Spelers die naar een andere club gaan zeggen altijd dat zij hun tijd bij Ajax missen. Spelers die kunnen vertrekken bij Ajax zijn natuurlijk erg goed, maar altijd blijf je het gevoel houden dat je Ajax mist.”

De aanvoerder laat zich vervolgens uit over zijn eigen rol op het veld. Waar hij de afgelopen seizoenen vaak links op de vleugel of in de spits stond, speelde hij de afgelopen twee duels als rechtsbuiten. “Ik heb tot dusver iedere wedstrijd op een andere positie gestaan, maar nu stond ik eindelijk voor de tweede keer op dezelfde plek. Dat is makkelijker voor mij, want dan ontwikkel je meer gevoel voor je medespelers. Ondanks dat ik ervaring heb, blijft het altijd wennen om op een andere positie te spelen. Ik heb vier jaar lang als linksbuiten of spits gespeeld, maar nu is het iets anders. Het is overigens geen probleem voor mij om rechtsbuiten te spelen. Ik heb gewoon twee of drie wedstrijden nodig om erin te komen”, besluit Tadic.