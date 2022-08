Southampton meldt zich bij PSV met forse aanbieding voor Cody Gakpo

Maandag, 29 augustus 2022 om 19:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:18

Southampton heeft zich officieel bij PSV gemeld voor Cody Gakpo, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Premier League-club wil 35 tot 40 miljoen euro betalen voor de 22-jarige vleugelspits. PSV gaat daar nog niet mee akkoord en zet in op een bedrag rond de 50 miljoen euro. Manchester United, dat al weken wordt genoemd, heeft zich niet gemeld.

PSV is bereid om te onderhandelen over Gakpo en heeft de gesprekken met Southampton geopend. "De eerste indicatie die door Southampton is opgegeven van 35 tot 40 miljoen euro, is voor PSV nog niet genoeg", aldus Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De interesse van Manchester United wordt op dit moment als 'lauw' ingeschat, melden bronnen aan de regionale krant. PSV wees eerder in de transferwindow een bod van 25 miljoen euro van Nottingham Forest resoluut af.

Hoewel de naam van Southampton enigszins uit de lucht komt vallen, liet Gakpo zondag al doorschemeren niet alleen Manchester United als optie te hebben. “Er is interesse, maar het hele plaatje moet kloppen", zei de aanvaller na de ruime zege bij Excelsior (1-6). "Dat is het. Het is een puzzel en ik moet op dit moment kijken welke puzzel het meest klopt. Bij PSV blijven is zeker geen straf, maar als er wat komt en het plaatje klopt is dat ook een goede stap.” Op de vraag of er meer opties zijn dan het vaak genoemde Manchester United is Gakpo duidelijk: “Er zijn zeker meer opties. Ik hoor het allemaal wel en ik probeer me nu te focussen en er niet te veel mee bezig te zijn, al is dat wel lastig.”

Gakpo kon in ieder geval niet met volle zekerheid zeggen dat hij in september nog speler van PSV is. “Daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik gewoon echt nog niet.” De naderende transfer van Antony naar United heeft daar geen invloed op. “Dat speelt voor mij geen rol. Dat is leuk voor hem in ieder geval. Jullie horen het nog wel!”