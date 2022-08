Zelfde elf namen bij Ajax; Toornstra start gelijk bij FC Utrecht

Zondag, 28 augustus 2022 om 11:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:25

Alfred Schreuder heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van zondagmiddag. De trainer kiest voor dezelfde elf namen als een week geleden, toen met 0-1 werd gewonnen van Sparta Rotterdam. Steven Berghuis start wederom als rechteraanvaller, met Dusan Tadic kort achter hem. Er is ook weer een basisplaats voor Calvin Bassey. Bij Utrecht maakt de van Feyenoord afkomstige Jens Toornstra zijn rentree. De aftrap in De Galgenwaard is om 12.15 uur.

Toornstra kreeg zaterdagavond rondom de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (4-0) nog een groots afscheid aangeboden door Feyenoord. De middenvelder was zichtbaar emotioneel door de dankbetuiging van Het Legioen. Toornstra begint zondag tegen Ajax in een viermansmiddenveld. Aanvalsleider Bas Dost wordt in de rug gesteund door Moussa Sylla en Daishawn Redan.

Bij Ajax is Berghuis wederom de vervanger van Antony, die nog steeds hoopt op een transfer richting Manchester United. Brian Brobbey en Steven Bergwijn maken de aanval van de bezoekers compleet. Vanaf het middenveld moeten naast Tadic de impulsen komen van Edson Álvarez en Kenneth Taylor. Owen Wijndal ontbreekt overigens in de Ajax-selectie wegens blessureleed. Daley Blind start zoals verwacht als linksback.

Ajax wist de drie duels in de Eredivisie tot dusver winnend af te sluiten. Mocht er ook worden gewonnen in Utrecht, dan wipt het elftal van Schreuder over koploper Feyenoord (tien punten) heen. Ajax won afgelopen seizoen met 0-3 in de Domstad door doelpunten van Brian Brobbey (twee) en Antony. Eerder die jaargang verliet Utrecht de Johan Cruijff ArenA met een 0-1 overwinning.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Van der Maarel, Viergever, Van der Kust; Ter Avest Brouwers, Toornstra, Boussaid; Sylla, Redan; Dost

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Tadic, Álvarez, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.