‘Van Bronckhorst doet als trainer denken aan Zinédine Zidane en Carlo Ancelotti’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 08:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf de loftrompet gestoken over Giovanni van Bronckhorst. De oefenmeester leverde deze week een buitengewoon knappe prestatie door met Rangers FC de groepsfase van de Champions League te bereiken ten koste van PSV. Volgens Driessen is Van Bronckhorst 'de vaandeldrager van het Nederlandse trainersgilde' en doet hij als trainer denken aan Zinédine Zidane en Carlo Ancelotti.

Driessen zag het ogenschijnlijk misgaan met de trainersloopbaan van Van Bronckhorst. "Het leedvermaak bij de criticasters was groot toen rookie Van Bronckhorst na zeven nederlagen op rij Dick Advocaat naast zich kreeg als buddy", doelt de columnist op Van Brocnkhorst's periode bij Feyenoord. "Het einde van de trainerscarrière van de lieve, rustige Van Bronckhorst diende zich aan voordat deze goed en wel was begonnen. Maar evenals in zijn spelerscarrière kwam de krijger naar voren in de man met Molukse roots."

Van Bronckhorst bereikte vorig jaar de finale van de Europa League - die verloren werd van Eintracht Frankfurt - en de bekerfinale. Ten koste van aartsrivaal Celtic werd op Hampden Park zijn eerste prijs in Schotse dienst behaald. "Van Bronckhorst vreesde het hoge verwachtingspatroon niet en deinsde er niet voor terug om de grote schoenen van Gerrard te vullen. Gerrard, die een heldenstatus heeft bij de protestanten in Glasgow. Was Gerrard al niet in de vergetelheid geraakt, dat is hij inmiddels wel nadat Van Bronckhorst Rangers FC ten koste van PSV door de voorrondes naar de Champions League loodste."

De lof komt Van Bronckhorst toe, meent Driessen. "Zoals Van Bronckhorst Rangers FC continu klaarstoomt voor grote wedstrijden, ingrijpt om duels te kantelen en zich manifesteert, presenteert en presteert als een toptrainer. De 47-jarige Gio mag zich daarom de vaandeldrager van het Nederlandse trainersgilde noemen. Peter Bosz werkt bij Olympique Lyon in de luwte, Erik ten Hag is hot vanwege de benauwde trainersstoel bij het grote Manchester United, maar Van Bronckhorst is over de grens toch echt het uithangbord van de Nederlandse trainers."