Bassey geniet bij Ajax: ‘Hij is een van de besten ter wereld op dit moment’

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 20:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:10

Calvin Bassey heeft zich in gesprek met ESPN lovend uitgelaten over teamgenoot Jurriën Timber. In een interview blikte de 22-jarige verdediger terug op zijn competitiedebuut bij Ajax tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst). Hij mocht zondag tegen de Rotterdamse club in de basis beginnen, naast Timber in het hart van de verdediging. Volgens Bassey behoort Timber tot de beste jonge centrale verdedigers ter wereld.

“Je kunt niet ontkennen dat Timber een jonge topspeler is”, begint Bassey zijn lofzang. “Hij is een van de beste jonge centrale verdedigers ter wereld op dit moment. Je ziet zijn kwaliteiten. Hij is ook een leider. Hij helpt mij ook. Hij helpt met het organiseren en maakt het makkelijker voor me. We zijn bezig om aan elkaar te wennen. We helpen elkaar in de zin van dat we beiden fysiek erg sterk zijn en we zijn snel en houden van hoog druk zetten. Hoe vaker we samenspelen, des te meer we elkaar aanvullen. Hij helpt mij goed, dus het was fijn om met hem te spelen.”

Zijn officiële debuut namens Ajax had Bassey al gemaakt in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV (3-5 nederlaag). Doordat hij in de wedstrijd een rode kaart kreeg, was hij voor de eerste twee Eredivisie-duels echter geschorst. Tegen Sparta was hij wel weer beschikbaar en mocht hij meteen weer in de basis starten. “Ik ben dankbaar dat ik mijn volledige debuut heb mogen maken. Ik ben redelijk tevreden, meer kan ik er niet van zeggen. Je moet een relatie opbouwen met je teamgenoten. Zij moeten leren wat jij prettig vindt, en jij moet dat weer van hen leren. We zitten in die opbouwfase op dit moment.”

De in Italië geboren Nigeriaan, die deze zomer overkwam van het Schotse Rangers FC, heeft er vertrouwen in dat hij steeds meer zal wennen aan zijn ploeggenoten. “Het is een kwestie van tijd voordat alles samenvalt. Je weet nooit hoelang dat gaat duren. Daarom moet je je open opstellen. Je moet als een spons opzuigen wat iedereen zegt en denkt. De ervaren spelers zijn top. Die helpen mij echt. Blind helpt mij, Dusan ook. Al die jongens. Remko helpt mij ook veel. Dat vind ik belangrijk. Nu moet ik hard werken en elke wedstrijd steeds beter gaan spelen.”