Feyenoord presenteert met Hancko beoogde opvolger Senesi

Maandag, 22 augustus 2022 om 10:05 • Wessel Antes • Laatste update: 10:13

Dávid Hancko mag zich officieel speler van Feyenoord noemen. De Rotterdamse club meldt dat de 24-jarige centrumverdediger uit Slowakije de medische keuring in De Kuip zonder problemen heeft doorlopen, waarna een vierjarig contract werd ondertekend door de van Sparta Praag afkomstige speler. Feyenoord legt naar verluidt circa 7,5 miljoen euro neer voor Hancko, die wordt gezien als opvolger van de naar Bournemouth vertrokken Marcos Senesi. Het totaalbedrag kan door bonussen nog oplopen tot meer.

Hancko stond sinds begin juli al op het lijstje van Feyenoord, dat de 1.88 meter lange verdediger nu dus aan de selectie kan toevoegen. De Slowaak is een dynamische verdediger die zowel centraal achterin als op linksback uit de voeten kan. In de afgelopen jaren speelde hij 102 wedstrijden voor Sparta Praag, waarin hij twintig doelpunten maakte en elf assists gaf. In de Tsjechische hoofdstad beschikte aanvoerder Hancko over een doorlopend contract tot medio 2024.

De kersverse aanwinst van Feyenoord speelde in eigen land voor MSK Zilina en in de Serie A voor Fiorentina. Hancko ruilde laatstgenoemde club vorig jaar in voor 2,5 miljoen in voor Sparta Praag, nadat hij in Florence tot slechts vijf optredens was gekomen. De lange verdediger heeft negentien interlands voor Slowakije achter zijn naam. Het is nog niet precies bekend wanneer Hancko zal debuteren in het shirt van Feyenoord, al is de kans groot dat hij er in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen al bij is.

Quinten Timber, Igor Paixão, Javairô Dilrosun, Santiago Gimenez, Sebastian Szymanski, Marcos López, Mats Wieffer, Danilo Pereira, Mohamed Taabouni, Oussama Idrissi, Jacob Rasmussen en Timon Wellenreuther werden in een eerder stadium al aangetrokken door Feyenoord. Daarnaast hoopt trainer Arne Slot nog steeds op de komst van Ezequiel Bullaude van het Argentijnse Godoy Cruz. De Argentijnse club nam zondagavond via Twitter al afscheid van Bullaude.

Hancko gaat bij Feyenoord spelen met rugnummer 33, dat eerder werd gedragen door culthelden Eric Botteghin en Cyriel Dessers. De linkspoot is erg blij met zijn overstap naar Rotterdam. "De interesse speelde al een tijdje, dus ik ben blij dat de clubs eruit zijn gekomen en het voelt goed om hier te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij het juiste moment is om deze stap te maken. Ik heb de hele voorbereiding en eerste wedstrijden nog met Sparta Praag meegedaan, dus ben fit en ik kijk ernaar uit om snel aan te sluiten. Ik hoop het team met mijn kwaliteiten zoveel mogelijk te kunnen helpen, het is aan mij om dat op het veld te laten zien."