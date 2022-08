Schreuder resoluut: ‘Niet goed als we nóg een basisspeler verkopen’

Zondag, 21 augustus 2022 om 17:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:35

Alfred Schreuder heeft goede hoop dat Antony behouden blijft voor Ajax. Dat zei de oefenmeester zondagmiddag bij ESPN na de gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1). De Braziliaanse flankspeler ontbrak op Het Kasteel, daar hij een transfer naar Manchester United probeert te forceren. Schreuder begrijpt het standpunt van zijn pupil, maar voelt er niets voor om nog een basisspeler te verkopen. Ajax verloor met Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez al enkele vaste krachten.

Ajax sprankelde allerminst tegen Sparta, maar ging er door een bevlieging van Steven Bergwijn wel met de drie punten vandoor. "Uiteindelijk moet je zoveel mogelijk punten halen, daar gaat het om in het profvoetbal", aldus Schreuder. "Het spel vond ik bij fases prima, ik vond dat wij gecontroleerd speelden. Het kon af en toe in een hoger tempo, maar je speelt tegen een ploeg die heel verdedigend speelt. Normaal gesproken moet je de wedstrijd eerder afmaken. Op het eind lijkt het alsof het opportunistisch gevaarlijk wordt, maar ik vind dat we goed verdedigd hebben."

?? Alfred Schreuder wil dat Antony 'gewoon' bij @AFCAjax blijft. "Wij spelen Champions League, volgens mij United niet" pic.twitter.com/POuZ1IgoHP — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2022

Sparta werd via schoten van Younes Namli en Jason Lokilo wel gevaarlijk in de tweede helft, maar maakte niet echt aanspraak op een resultaat. "In de beginfase vond ik ons goed spelen. In de eindfase waren we slordig, maar we zijn bijna niet in counters gelopen. Dat is het gevaar van Sparta. Dat het aanvalsspel niet zo flitsend was als vorige week is niet op te hangen aan één speler", doelt Schreuder op de afwezigheid van Antony. "We weten dat Antony goed is in de één-tegen-één. Steven (Berghuis, red.) is meer een combinatiespeler. Als je met een combinatiespeler speelt moet je diepte hebben met de bal."

Antony

Antony ontbrak vrijdag en zaterdag op de training en probeert een transfer naar Manchester United te forceren. Schreuder besloot de flankspeler daarop buiten de selectie te laten en de voorkeur te geven aan Berghuis als rechtsbuiten. Een vertrek van Antony is wat Schreuder betreft onbespreekbaar. "Ik wil iedereen houden, dat is duidelijk. Ik wil dat Antony blijft. Ik ga er niet vanuit dat hij verkocht wordt. Het geld is absurd waar het tegenwoordig over gaat, maar als je kijkt naar onze selectie... We hebben al vijf basisspelers verkocht. En niet de minste. Ik vind het niet goed als we nog een speler verkopen."

Schreuder heeft geen idee of Ajax de luxe heeft om bedragen als negentig of honderd miljoen euro af te wijzen. "Dat kan ik niet beoordelen. Dat moet de club beoordelen. Ik denk dat we financieel krachtig zijn", meent Schreuder, die zich probeert te verplaatsen in de situatie van Antony. "Natuurlijk is het lastig, ik begrijp zo'n jongen ook. Je speelt bij Ajax, dan komen dit soort clubs voorbij. Maar wij spelen in de Champions League. Volgens mij Manchester United niet. Maar ik begrijp zijn standpunt wel. Je hebt altijd twee kanten aan een verhaal. Maar mijn gevoel is goed. We gaan zien wat er gaat gebeuren."