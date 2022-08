‘Extreem gefrustreerde’ Koundé ontbreekt definitief tegen Sociedad

Zondag, 21 augustus 2022 om 13:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Xavi heeft de wedstrijdselectie van Barcelona bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Real Sociedad zondagavond. Daarbij valt op dat Jules Koundé ontbreekt. De verdediger kan nog altijd niet worden ingeschreven voor LaLiga, omdat de club eerst één of meerdere spelers moet verkopen. Zaterdag na de afsluitende training kreeg hij al het bericht dat het een lastige opgave zou worden. Een paar uur later kreeg hij de bevestiging, schrijft Sport. Ook Sergiño Dest ontbreekt.

De technische staf en de clubleiding begrijpen de frustratie bij Koundé, die volgens Sport 'extreem gefrustreerd' is, en hebben aangekondigd dat er financiële acties zijn voorbereid om zijn speelgerechtigheid tegen Real Valladolid (volgende week zondag) te kunnen garanderen. Zaterdagavond kreeg hij al te horen dat hij niet mee zou reizen naar Anoeta, daar er zondag geen enkele mogelijkheid was om hem alsnog in te schrijven.

Het feit dat Koundé nog altijd niet kan worden ingeschreven, heeft te maken met de financiële situatie bij de club. Om al zijn zomeraanwinsten te kunnen inschrijven, moet Barça zijn financiële zaken op orde hebben. Lange tijd vond het bestuur van LaLiga dat de club dat niet had, waardoor nieuwe spelers als Raphinha, Koundé en Robert Lewandowski niet konden worden ingeschreven en dus ook niet speelgerechtigd waren. Inmiddels is het de club gelukt om een aantal nieuwe namen in te schrijven; alleen Koundé zit dus nog in de wachtkamer.

Barcelona heeft overwogen om de van Sevilla overgekomen verdediger alsnog mee te nemen in een poging zondag de laatste plooien glad te strijken, maar zo ver is het dus niet gekomen. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Memphis Depay en Juventus hebben het verpest, zo klinkt het in de Spaanse media. De clubleiding heeft bij Koundé aangegeven dat zijn situatie absolute prioriteit heeft. De club zegt alles in het werk stellen om hem volgende week speelgerechtigd te hebben en zijn ervan overtuigd dat dat lukt.