Vitesse wordt in eigen huis vernederd en ziet Kjell Scherpen niet vrijuit gaan

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 18:22 • Guy Habets • Laatste update: 19:22

Vitesse staat na drie wedstrijden in de Eredivisie nog altijd met lege handen. Ook de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen ging op pijnlijke wijze verloren: 0-4. Kjell Scherpen debuteerde in het doel bij de Arnhemse club, maar maakte weinig indruk en had meer kunnen doen bij de eerste twee tegendoelpunten. Sydney van Hooijdonk scoorde uiteindelijk drie keer.

Thomas Letsch, de trainer van Vitesse, heeft weinig te kiezen deze dagen. Er zijn weinig directe versterkingen naar Arnhem gekomen en dus moet hij terugvallen op de spelers die de afgelopen twee wedstrijden ook al verloren. Alleen in het doel kon hij met Scherpen vers bloed inbrengen. De opstelling van Heerenveen, dat vorige week Feyenoord op 0-0 hield in De Kuip, kende geen verrassingen. Kees van Wonderen zag geen reden om zijn elftal te wijzigen.

De fans van Vitesse spoorden hun ploeg aan om er vanaf minuut één bovenop te zitten bij Heerenveen, maar het tegendeel was waar. De Friezen begonnen uitstekend en na vijf minuten lag de bal al achter Scherpen in het netje. Amin Sarr wist de bal in het strafschopgebied knap in zijn bezit te houden en vond vervolgens Van Hooijdonk, die er vanuit een lastige hoek toch in slaagde om de bal langs Scherpen in de verre hoek te krijgen: 0-1. Heerenveen rook daarna bloed en wilde meer.

De eerste voor @scHeerenveen dit seizoen. Sydney van Hooijdonk passeert na 5 minuten Kjell Scherpen. ?#vithee pic.twitter.com/exw6NjRTaQ — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2022

De thuisploeg kreeg geen poot aan de grond en na een half uur greep Letsch al in. Hij wijzigde zijn formatie door verdediger Tomas Hajek te wisselen voor aanvaller Mohamed Sankoh en hoopte op die manier meer grip te krijgen. Dat lukte deels: Vitesse kwam iets beter in de wedstrijd, maar moest vlak voor rust wel weer een goal incasseren. Na een inschattingsfout van Scherpen kwam Sarr op tijd om de 0-2 aan te tekenen en een fluitconcert in GelreDome te ontketenen.

Die treffer, vlak voor rust aangetekend, was een mokerslag voor de mannen van Letsch. Na rust werden de aanvalsgolven immers met een stuk minder overtuiging uitgevoerd dan in het laatste kwartier voor de pauze en dat was goed nieuws voor Heerenveen, dat rustig aan deed en wachtte op de kans om de wedstrijd te beslissen. Twintig minuten voor tijd was het zover: na een mistrap van Sarr vond Van Hooijdonk de bal op zijn weg en tikte hij, op randje buitenspel, de 0-3 tegen de touwen. Met de 0-4 van Van Hooijdonk, die na een voorzet van opnieuw Sarr zijn hattrick voltooide, was de vernedering voor Vitesse compleet.

Daar bleef het bij en dat maakt dat Vitesse na drie speelrondes nog altijd geen punt gepakt heeft in de Eredivisie. Alleen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles boekten ook nog geen resultaat, maar die twee ploegen komen later deze speelronde nog in actie en kunnen daar dus verandering in aanbrengen. Heerenveen is na de simpele zege in GelreDome de trotse nummer zes van de Eredivisie. Er zijn echter wel nog drie teams die de Friezen dit weekend in kunnen halen.