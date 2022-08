Aursnes speelt zondag waarschijnlijk laatste wedstrijd voor Feyenoord

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 11:13 • Wessel Antes • Laatste update: 12:17

Benfica en Feyenoord zijn bezig met het afronden van de laatste formaliteiten voor de transfer van Fredrik Aursnes, zo meldt 1908.nl zaterdagochtend. De clubs zijn al weken bezig met onderhandelingen over de Noorse middenvelder, maar lijken er inmiddels uit te zijn. Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium speelt Aursnes zondag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord.

Aankomende week zal de Noor vervolgens naar Lissabon vertrekken voor het afhandelen van de transfer en het zetten van zijn handtekening. De naam van Sivert Mannsverk valt nog steeds als opvolger van Aursnes. “Het is afwachten op welke naam het uit zal gaan draaien, maar de deal van Aursnes naar Benfica is een kwestie van dagen en wellicht uren”, aldus 1908.nl.

Afgelopen maandag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat het niet lang meer zou duren voor Aursnes definitief overstapt naar Benfica. "De deal gaat er komen", zo benadrukte Romano in een video-interview bij VTBL. "Er wordt gewacht tot Benfica Julian Weigl heeft verkocht. Daarna kan de transfer van Aursnes afgerond worden. De speler heeft al zijn jawoord gegeven aan Schmidt en Benfica. De clubs zijn klaar om de deal nu af te ronden."

Romano meldde verder dat het transferbedrag niet op vijftien miljoen euro ligt, zoals onlangs werd gemeld. "Het gaat om dertien miljoen euro, plus bonussen." Daarmee maakt Feyenoord in een jaar tijd flinke winst op Aursnes. De 26-jarige Noor kwam vorige zomer voor slechts 450.000 euro over van Molde FK en bleek een absoluut koopje. Mannsverk, die wordt genoemd als opvolger, speelt ook voor Molde.