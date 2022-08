Ajax slaat cruciale slag en verlengt contract van Jurriën Timber

Donderdag, 18 augustus 2022 om 18:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:11

Jurriën Timber heeft zijn contract verlengd bij Ajax. De centrumverdediger, die deze transferperiode in de belangstelling stond van verschillende clubs uit het buitenland, ligt nu tot medio 2025 vast. Zijn vorige contract liep tot medio 2024. De vernieuwde samenwerking is een duidelijk signaal, daar Timber vastberaden is om zich door te ontwikkelen bij Ajax en zeker wil zijn van een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal.

"Jurriën is gelukkig bij Ajax en wil dit seizoen opnieuw succesvol zijn met de club", aldus Christopher Coffie, zijn zaakwaarnemer namens Forza Sports Group. "Het gevoel is goed en met een nieuw contract wordt dit nog maar eens bevestigd." Timber groeide de afgelopen jaren uit tot een van de belangrijkste krachten binnen het elftal van Erik ten Hag. De verdediger speelde zich daarmee in de kijker bij onder meer Manchester United, maar Ajax liet vanaf het eerste moment blijken niets te voelen voor een transfer.

Bovendien wilde Timber zijn plek in de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal niet op het spel zetten met een transfer richting Manchester United. De club van manager Erik ten Hag werd al snel op de hoogte gesteld van de intentie van Timber om bij Ajax te blijven. Antony was eveneens in beeld bij Ten Hag, maar door de vermeende transfersom van tachtig miljoen euro lijkt ook een transfer van de Braziliaan naar Manchester United niet erg waarschijnlijk.

Door de contractverlenging blijft Timber nog minimaal een jaar behouden voor Ajax. De Oranje-international heeft het gevoel dat er met aankopen Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Brian Brobbey, Calvin Bassey en Francisco Conceiçao iets moois staat te gebeuren. Volgens De Telegraaf wordt Timber met zijn nieuwe verbintenis 'een van de best betaalde spelers binnen de selectie van Ajax'. Uitgerekend Dusan Tadic, Daley Blind, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Bergwijn, die ook tot die groep behoren, drongen aan op een contractverlenging van Timber.

Ludieke actie

Om de contractverlenging extra onder de aandacht te brengen en de Amsterdamse fans te bedanken voor hun steun, hangt de komende weken in veertig tram- en bushaltes in Amsterdam een foto van Timber met de tekst: ’Keep your cool. He’s here to stay’, oftewel: ’Wees gerust. Hij blijft’. Timber heeft naast het winnen van prijzen met Ajax zichzelf als doel gesteld om met het Nederlands elftal naar het WK in Qatar te gaan. De verdediger staat er goed op bij Van Gaal en heeft mede daarom een langer verblijf bij Ajax boven een buitenlands avontuur verkozen.