‘Real Madrid blijft in Engeland en reserveert Casemiro-miljoenen voor ’parel‘’

Donderdag, 18 augustus 2022 om 17:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:38

Real Madrid heeft Bruno Guimarães op het oog als vervanger van Casemiro. Laatstgenoemde staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United en een transfer lijkt steeds dichterbij te komen. Volgens de Spaanse krant AS mag de middenvelder wegens bewezen diensten door de voordeur vertrekken uit het Santiago Bernabeu. Guimarães moet in dat geval de leeggevallen plek opvullen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat Casemiro 'in de komende uren' het gesprek aangaat met trainer Carlo Ancelotti, daar hij de contractaanbieding als verleidelijk beschouwt.

Guimarães verruilde in januari 2022 het Olympique Lyon van Peter Bosz voor Newcastle United. De defensieve middenvelder bleek een van de drijvende krachten in het team van Eddie Howe en zorgde er mede voor dat the Magpies uit de degradatiezone klommen. De 24-jarige Braziliaan stond in de eerste twee wedstrijden van het huidige seizoen ook weer in de basis en dus vraagt Newcastle om een minimale verdubbeling van de aankoopsom van 52 miljoen euro: ruim honderd miljoen.

Bij Real is het succesvolle middenveld, bestaande uit Toni Kroos, Luka Modric en Casemiro op leeftijd aan het raken, waardoor de Koninklijke denkt aan de toekomst. Met het aantrekken van Aurélien Tchouameni (22) en Eduardo Camavinga (19) heeft de club al twee spelers in de selectie die de Braziliaan kunnen opvolgen. Ook Dani Ceballos en Federico Valverde zouden op die plek kunnen spelen, al wordt laatstgenoemde ook vaak als hangende rechtsbuiten ingezet.

Bij Manchester United ligt een vijfjarig contract voor vijfvoudig Champions League-winnaar Casemiro. Daar komt bij dat de Braziliaan zijn salaris kan verdubbelen naar tien miljoen euro per jaar, waardoor de dertigjarige middenvelder wel oren zou hebben naar een transfer. Guimarães zou op zijn beurt niet kunnen wachten om bij Real aan de slag te gaan. De Madrilenen zouden Guimarães zien als een 'parel' die ze maar al te graag aan de selectie willen toevoegen.