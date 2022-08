Chelsea biedt 47 miljoen euro voor vervanger van Ziyech, maar vangt nog bot

Maandag, 15 augustus 2022 om 15:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:52

Chelsea is geïnteresseerd in Anthony Gordon, zo meldt onder meer Sky Sports. Op de 21-jarige aanvaller van Everton is een bod van veertig miljoen pond uitgebracht, omgerekend ruim 47 miljoen euro. De club uit Liverpool heeft het bod echter afgeslagen. De eventuele komst van Gordon zou tevens het vertrek van Hakim Ziyech kunnen betekenen.

Everton heeft te kennen gegeven dat Gordon deze transferperiode niet te koop is. Eerder wilde Tottenham Hotspur de jonge aanvaller samen met Richarlison halen, al was de club alleen succesvol met de overname van de Braziliaan. Everton had 95 miljoen euro over voor de 'package deal', wat dus niet doorging. Ook het kapitaalkrachtige Newcastle United had interesse in Gordon, al deed het tot dusver nog geen bod.

Gordon kwam tot nu toe tot 51 Premier League-optredens voor the Toffees en kwam daarin tot vier doelpunten. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2025, waardoor Everton sterk staat in de onderhandelingen. Gordon kwam dit seizoen tot nu toe uit als valse spits bij afwezigheid van de geblesseerde Dominic Calvert-Lewin. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou Chelsea kunnen proberen om eigen spelers in de deal te betrekken, daar Everton-trainer Frank Lampard al meer dan één Chelsea-speler had willen verwelkomen deze zomer.

Chelsea zit bepaald niet stil op de transfermarkt en haalde eerder al onder meer Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli) en Marc Cucurella (Brighton & Hove Albion). Mocht Gordon de overstap naar Stamford Bridge maken, zal hij een flinke concurrentiestrijd aan moeten gaan. In de thuiswedstrijd speelde het team van Thomas Tuchel met Mason Mount, Kai Havertz en Sterling als voorste pionnen en ook Hakim Ziyech staat nog altijd onder contract bij Chelsea, hoewel hij op de nominatie staat om te vertrekken. De komst van Gordon kan dat bespoedigen.