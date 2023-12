Flets Manchester United lijdt in Newcastle zesde nederlaag in Premier League

Zaterdag, 2 december 2023 om 22:58 • Wessel Antes • Laatste update: 23:21

Newcastle United heeft zaterdagavond een nipte zege geboekt op Manchester United: 1-0. Het elftal van manager Erik ten Hag werd bij vlagen volledig weggespeeld door de thuisploeg, die simpelweg beter in de wedstrijd zat. De oefenmeester uit Haaksbergen verloor van de eerste veertien Premier League-wedstrijden liefst zes duels.

Succescoach Eddie Howe zag na de knappe remise van Newcastle op bezoek bij Paris Saint-Germain (1-1) geen reden om zijn basiself te wijzigen. De zeventienjarige Lewis Miley, die de laatste weken behoorlijk op de deur klopt bij the Magpies, kon daardoor opnieuw op een basisplaats rekenen. Voormalig Willem II-huurling Alexander Isak startte als spits.

Ten Hag droeg zaterdag een karakteristiek petje in Newcastle.

Ten Hag voerde na het 3-3 gelijkspel met Galatasaray liefst vier wissels door bij United. Voorin moesten Rasmus Højlund en Antony pas op de plaats maken, daar de Nederlandse manager de voorkeur gaf aan Anthony Martial en Marcus Rashford. Op het middenveld keerde Kobbie Mainoo terug in de basis ten koste van Huizenaar Sofyan Amrabat. Achterin werd Victor Lindelöf vervangen door Diogo Dalot, waardoor Luke Shaw als centrumverdediger aantrad. Voormalig Ajacied André Onana stond na zijn dramatische optreden in Istanbul ‘gewoon’ onder de lat bij United.

Op St James' Park had Manchester United het in de eerste helft knap lastig. De eerste grote kans was wel voor the Red Devils, maar Nick Pope wist een inzet van Alejandro Garnacho alert te keren. Vervolgens was Onana van grote waarde voor United. De 27-jarige sluitpost wist zijn elftal te redden met een katachtige redding op een schot van Miguel Almirón.

Het hoogtepunt van de eerste helft was een spectaculaire vrije trap van Kieran Trippier. De vleugelverdediger schoot de bal kiezelhard op de onderkant van de lat, waarbij de bal net niet over de doellijn stuiterde. Mede door het aluminium en goed keeperswerk van Onana ging Ten Hag met de brilstand op het scorebord de rust in.

Na rust kwam United echter even smakeloos uit de kleedkamer. Na 56 minuten wist Newcastle het overwicht eindelijk om te zetten in een voorsprong. Trippier, een van de grote uitblinkers bij de thuisploeg, wist Anthony Gordon op zijn wenken te bedienen. De peperdure zomeraankoop hoefde de bal vervolgens alleen nog binnen te lopen bij de tweede paal: 1-0. Voor de in Liverpool geboren vleugelspits was het alweer zijn zesde doelpunt in dit Premier League-seizoen.

Ten Hag greep direct na het doelpunt van Gordon in en bracht Højlund en Antony voor Martial en Rashford. In de slotfase ging United tevergeefs op zoek naar de gelijkmaker. Invaller Sergio Reguilón zag een uitstekende volley geblokt worden door verdediger Fabian Schär. Newcastle-keeper Pope kwam bij dat moment ongelukkig terecht en moest zich laten vervangen door Martin Dúbravka, die vorig seizoen op huurbasis onder contract stond in Manchester.

In extremis dacht United nog de gelijkmaker te maken, toen Antony de bal via Harry Maguire achter Dubravka kreeg. De aanvoerder stond echter in buitenspelpositie, waardoor het feest niet doorging. Daardoor is de zesde nederlaag van United dit Premier League-seizoen een feit.