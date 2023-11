Nieuwe beelden tonen aan: bal was niet over de lijn bij Newcastle - Arsenal

Zondag, 5 november 2023 om 09:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:16

In Engeland wordt het al omschreven als een van de meest complexe VAR-checks ooit. De 1-0 van Newcastle United tegen Arsenal had zaterdag behoorlijk wat voeten in aarde. Na vier minuten bestuderen besloot scheidsrechter Stuart Attwell de treffer toe te kennen, maar daar is niet iedereen het over eens. Nieuwe beelden tonen aan dat de bal in ieder geval niet over de achterlijn is geweest.

Arsenal kwam na ruim een uur spelen op voorsprong tegen Arsenal door een treffer van Anthony Gordon. De aanvaller schoot van dichtbij raak nadat de aanval in eerste instantie leek te stranden. Voorafgaand aan het doelpunt waren er echter drie momenten om over te discussiëren.

De VAR moest een oordeel vellen over een mogelijke overtreding van Joelinton op Gabriel Magalhães, een buitenspelsituatie én of de bal niet over de achterlijn was geweest. Dat laatste lijkt niet het geval te zijn, zo tonen nieuwe beelden aan.

Voormalig scheidsrechter Dermot Gallagher heeft bij beIN Sports beelden getoond die laten zien dat de bal niet in zijn geheel de achterlijn heeft gepasseerd. Gallagher benadrukte dat de scheidsrechters er ondanks een VAR-controle niet zeker van konden zijn dat de bal niet over de lijn was.

Volgens presentator Richard Keys waren er twee andere redenen om de treffer af te keuren: een handsbal en een overtreding. Ook Andy Gray had de treffer afgekeurd. "Er waren zoveel momenten om te bekijken. Het is onmogelijk om Newcastle United het voordeel van de twijfel te geven als er zoveel dubieuze beslissingen moeten worden beoordeeld."

Arsenal-manager Mikel Arteta was woedend na afloop. "Hoe hebben ze dit doelpunt in vredesnaam in stand kunnen houden? Het is ongelooflijk. Ik schaam me. Het is een absolute schande dat dit is toegestaan. Het niveau van de scheidsrechters komt niet in de buurt om dit als de beste competitie ter wereld te omschrijven."

Arsenal slaagde er niet in om de achterstand ongedaan te maken, waardoor the Gunners tegen de eerste nederlaag van het seizoen aanliepen. De ploeg van Arteta staat nu derde op drie punten achterstand van Manchester City. Indien Tottenham Hotspur maandag van Chelsea wint bedraagt de achterstand op de aartsrivaal vijf punten.