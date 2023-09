Ongelukkige Flekken groeit uit tot schlemiel bij eerste nederlaag Brentford

Zaterdag, 16 september 2023 om 20:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:18

Newcastle United heeft zaterdag een nipte overwinning in de Premier League op Brentford geboekt. Mark Flekken werd uiteindelijk de schlemiel namens de bezoekers door na rust een strafschop te veroorzaken. Callum Wilson zorgde met de benutte strafschop voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Brentford leed zijn eerste competitienederlaag van het seizoen, terwijl Newcastle door de zege na een matige start naar de elfde plaats stijgt.

Bijzonderheden:

Wilson dacht the Magpies, die met Sven Botman in de basis begonnen, na 57 minuten op voorsprong te zetten, echter zette scheidsrechter Craig Pawson een streep door het doelpunt omdat de aanvaller de Nederlandse sluitpost hinderde bij het vangen van de bal. Luttele minuten later ging de bal op de penaltystip na een overtreding van Flekken op Anthony Gordon. Aaron Hickey speelde te kort terug op de doelman, waarna hij de vleugelaanvaller in het zestienmetergebied vloerde. De strafschop leek makkelijk gegeven, al werd Pawson niet meer door de VAR naar de zijlijn geroepen om het moment te herzien. Vanaf elf meter schoot Wilson overtuigend raak.

Newcastle United - Brentford 1-0

64’ 1-0 Callum Wilson (penalty)