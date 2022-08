Kane redt Tottenham in extremis; Tuchel en Conte willen elkaar te lijf

Zondag, 14 augustus 2022 om 19:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:04

Chelsea en Tottenham Hotspur hebben zondagmiddag voor een heetgebakerde Londense derby gezorgd op Stamford Bridge. De thuiskwam tweemaal op voorsprong via Kalidou Koulibaly en Reece James, maar moest in de allerlaatste minuut van de blessuretijd alsnog twee punten inleveren door een rake kopbal van Harry Kane. Pierre Højbjerg was verantwoordelijk voor de andere treffer van the Spurs: 2-2. Voorafgaand aan de 1-1 van de bezoekers liepen de gemoederen hoog op en kwamen Antonio Conte en Thomas Tuchel neus aan neus te staan. Na het laatste fluitsignaal kregen beide managers rood.

Voor de eerste thuiswedstrijd in het Todd Boehly- en Clearlake-tijdperk kon het voor Chelsea niet pittiger worden dan een ontmoeting met Tottenham Hotspur, dat na de 4-1 overwinning op Southampton vol vertrouwen was afgereisd. Beide ploegen deelden in de beginfase van het duel kleine speldenprikken uit, maar kwamen niet tot noemenswaardige kansen. Bij het eerste echte gevaar van het duel was het meteen raak. Een corner van Marc Cucurella vanaf de linkerkant werd ineens op de pantoffel genomen door Koulibaly: 1-0. Het was voor de centrumverdediger zijn eerste treffer in het shirt van Chelsea.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ???? pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Tottenham richtte zich echter snel op en deed via Ryan Sessegnon al snel iets terug. De aanvaller kreeg ruimte om uit te halen, maar vond Édouard Mendy op zijn weg. Ook na rust bleek de goalie van Chelsea een sta-in-de-weg voor Tottenham. De Senegalees had onder meer een prima reactie in huis op een inzet van Heung-min Son. Een schot van Harry Kane verdween rakelings langs de linkerpaal. Na ruim een uur spelen schreeuwde Chelsea om een vrije trap, toen Kai Havertz ogenschijnlijk naar de grond werd gewerkt door Rodrigo Bentancur. Arbiter Anthony Taylor liet doorspelen en zag de bal niet veel later in het net liggen.

Jorginho leverde de bal in de eigen zestien op kinderlijk eenvoudige wijze in, waarna Højbjerg van een meter of twintig diagonaal raak kon schieten. Tuchel en Conte zochten vervolgens de confrontatie met elkaar en moesten door de rest van de technische staf bij elkaar vandaan worden gehouden. Chelsea dacht er vervolgens met de overwinning vandoor te gaan, toen een kwatier voor tijd opnieuw de leiding werd gegrepen. Raheem Sterling bediende James, waarna het voor laatstgenoemde een koud kunstje was om af te ronden. Wat daarna volgde was echter een knotsgekke slotfase die totaal in het beeld van de wedstrijd paste.

Terwijl N'Golo Kanté de strijd moest staken vanwege een ogenschijnlijk zware hamstringblessure, was het Tottenham dat in de slotminuut van de blessuretijd alsnog een punt redde. Mendy had eerst nog een katachtige reactie in huis op een kopbal van dichtbij, maar was bij de tweede poging van Kane kansloos. De spits, die totaal niet in de wedstrijd zat, knikte raak op aangeven van Ivan Perisic. Even daarvoor werd Cucurella aan zijn haren getrokken door Cristian Romero. Ook na het laatste fluitsignaal ging het vervolgens los en zochten beide coaches en spelers elkaar veelvuldig op. Tuchel en Conte kregen daarvoor rood. Over de terugkeer van de Italiaan op Stamford Bridge zal dus nog lang worden nagesproken.