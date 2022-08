‘Furieuze’ Ten Hag grijpt meteen in en ontneemt spelers Man United vrije dag

Zondag, 14 augustus 2022 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:22

De spelers van Manchester United hebben zondag hun vrije dag moeten inleveren voor een oefensessie. Manager Erik ten Hag had zijn selectie in eerste instantie vrijaf gegeven, maar kwam daar na de blamage tegen Brentford FC van terug, weet the Times. Het dagblad schrijft dat de Nederlander er na de wedstrijd een 'tirade' op los heeft gelaten in de kleedkamer en zijn spelers heeft medegedeeld dat de vrije dag er niet zou komen.

Ten Hag was zondag zelf al vroeg op het trainingscomplex van United aanwezig, schrijft the Times. Ook zijn spelers arriveerden niet veel later voor de extra ingelaste oefensessie. De selectie keerde zaterdagavond pas laat terug in Manchester, maar dat weerhield Ten Hag er niet van om zijn spelers aan te laten treden op Carrington. In zijn reactie na de wedstrijd gaf de manager al aan dat hij woedend was over het gebrek aan strijdlust en samenwerken van zijn elftal.

"Ik heb het team gevraagd om met geloof en verantwoordelijkheid te spelen en dat hebben ze niet gedaan", zei Ten Hag. "Het spijt me voor de fans. Alleen wanneer we samen blijven werken zullen we hier overheen komen. De trainer is de verantwoordelijke en dat accepteer ik." De ex-coach van Ajax liet weten dat de hitte een rol heeft gespeeld in de matige vertoning van zijn team. "Natuurlijk is dat een factor, maar daar moet je mee omgaan. Beide teams hebben hetzelfde probleem. Het is een kwestie van mentaliteit."

De 4-0 oorwassing volgde op de 1-2 nederlaag van vorige week tegen Brighton and Hove Albion. Ten Hag werd daarmee de eerste manager van United die zijn eerste twee competitiewedstrijden verloor sinds John Chapman in november 1921. Voor Brentford was het de eerste overwinning tegen Manchester United in welke competitie dan ook sinds de 2-0 overwinning in de FA Cup in februari 1938. United staat voorlopig laatste in de Premier League.