Mbappé zet zichzelf in top drie voor Ballon d'Or en noemt twee andere namen

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 17:03 • Jeroen van Poppel

Kylian Mbappé denkt dat hij samen met Karim Benzema en Sadio Mané de belangrijkste kanshebber is voor de Ballon d'Or. De superster van Paris Saint-Germain spreekt in L'Équipe openhartig over het belang van de prestigieuze prijs van France Football. "Het is heel simpel: het is het onweerlegbare bewijs dat je de beste speler ter wereld bent", aldus Mbappé.

"Wat je moet doen om te winnen? Je moet een totale, complete speler zijn, die niet alleen opvalt door zijn statistieken." Puur statistisch was Mbappé in het seizoen 2021/22 overigens de allerbeste in de topcompetities: de Fransman was voor club en land betrokken liefst 75 keer beslissend (doelpunten plus assists). Daarmee troeft de spits van PSG andere kanshebbers als Robert Lewandowski (68), Benzema, Christopher Nkunku (53), Harry Kane en Mohamed Salah (beiden 50) af.

"Maar je bent niet per se de beste speler ter wereld omdat je zestig doelpunten maakt in een seizoen", aldus Mbappé. "Het helpt, maar het is niet genoeg. Bovendien moet je bewijzen dat je veelzijdig bent in allerlei situaties." Zijn persoonlijke top drie voor de komende Ballon d'Or-verkiezing geeft Mbappé zonder aarzelen. "Ik zou zeggen Benzema, ik en Mané." Mbappé beseft dat hijzelf niet de favoriet is.

"Natuurlijk zal Karim winnen", zegt hij over zijn landgenoot van Real Madrid, die landskampioen werd en andermaal de Champions League won. "Hij is 34 jaar oud, heeft net het seizoen van zijn leven achter de rug en was enorm vaak beslissend in de Champions League. Als Karim nu niet wint, zou ik hem adviseren om deze prijs gewoon compleet te vergeten", lacht hij.

Mbappé flirtte het afgelopen jaar zeer opzichtig met Real Madrid en had ploeggenoot van Benzema kunnen worden. Deze zomer besloot hij alsnog bij PSG te blijven. "Natuurlijk heb ik aan de Ballon d'Or gedacht bij het maken van mijn beslissing", geeft hij toe. "Real Madrid is een echte Ballon d'Or-machine", zo verwijst hij naar de edities die de laatste jaren naar Cristiano Ronaldo (vier keer) en Luka Modric (eenmaal) gingen. "Maar spelen voor een bepaalde club geeft je geen garantie op die prijs", weet Mbappé.