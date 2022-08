Transfers dreigen in het water te vallen: ‘Ajax wil wel twaalf, dertien miljoen’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 20:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:26

Het is nog maar de vraag of Perr Schuurs deze zomer naar Torino zal verkassen. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt Mike Verweij dat il Toro inmiddels verder aan het kijken is, daar Ajax flink hoog in de boom gaat zitten. De Amsterdammers willen volgens de Ajax-watcher liefst twaalf à dertien miljoen euro voor Schuurs vangen om zijn gewenste vervanger op te kunnen halen: Ahmetcan Kaplan.

Schuurs aast al een tijdje op een vertrek uit Amsterdam, omdat hij te veel collega's voor zich in de pikorde moet dulden. Torino begon werk te maken van de komst van de centrumverdediger en meldde zich onlangs nog bij Ajax met een bod van negen miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen. Daar neemt de landskampioen echter geen genoegen mee, aldus Verweij.

"Torino is inmiddels verder aan het kijken, heb ik begrepen", vertelt de journalist in Kick-off. "Ik denk dat er nog wel een kans is dat het rondkomt, maar Schuurs is gewild. Ook Bologna en Fiorentina willen hem hebben. Alleen Ajax vraagt voor Italiaanse begrippen veel. Ajax wil wel twaalf, dertien miljoen voor hem omdat ze een vervanger willen. En dat zal dan Kaplan moeten zijn."

Naar verluidt moet de negentienjarige stopper van Trabzonspor tien miljoen euro kosten. Dat is veel, vindt ook Verweij. "Zeker voor een jongen die negen (achttien, red.) wedstrijden in het eerste van Trabzon heeft gespeeld. Alleen hij wordt ook begeerd door Paris Saint-Germain, Arsenal... er zijn grote clubs die op hem azen. Ajax heeft hem al een hele tijd gevolgd, ze weten dat ze deze speler heel graag willen hebben. Dat is wel opvallend omdat hij linksbenig is en Schuurs rechtsbenig, maar Kaplan kan dus ook rechts in het centrum spelen."

Kaplan geldt als een van de grootste defensieve talenten van Turkije en debuteerde afgelopen september pas in de hoofdmacht van Trabzonspor. Sinds dat moment kwam hij tot dertien wedstrijden voor de regerend kampioen van Turkije, waarvan negen als basisspeler. De meeste indruk maakte de centrale verdediger op diverse Europese jeugdtoernooien, waar scouts van Ajax ook bij aanwezig waren. Daar raakten ze overtuigd van de kwaliteiten van de talentvolle Kaplan, die op de website van Transfermarkt een waarde van 2,8 miljoen vertegenwoordigt.