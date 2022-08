AZ neemt ongenadig hard wraak en scoort vijf keer in de eerste helft

Donderdag, 11 augustus 2022 om 21:53 • Guy Habets • Laatste update: 21:59

AZ staat al na 45 minuten met anderhalf been in de play-offs van de Conference League. De 1-0 nederlaag tegen Dundee United van vorige week werd in één helft glansrijk weggepoetst door de Alkmaarders, die swingden en geen spaan heel lieten van de Schotten: 5-0. Vangelis Pavlidis en Tijjani Reijnders maakten twee goals en ook Hakon Evjen kwam op het scorebord.

Dundee maakte het AZ vorige week nog knap lastig in het eigen Tannadice Park, maar daar is een week later in het AFAS Stadion niets meer van te zien. De formatie van trainer Pascal Jansen had een paar minuutjes nodig om los te komen en liet de Schotten daarna alle hoeken van het veld zien. In minuut 21 opende Pavlidis de score door op de goede plek te staan na een schitterende aanval over links, waarna Reijnders tien minuten later een net zo fraaie offensieve opzet van AZ bekroonde met een treffer: 2-0.

Het regent doelpunten in Alkmaar! Het staat maar liefst 5-0 met rust. #AZdun pic.twitter.com/YlKukEVRd9 — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2022

In de tien minuten voor rust werd het alleen nog maar mooier voor AZ. Pavlidis kopte in de 36e minuut raak nadat Dundee-goalie Mark Birighitti er niet goed uitzag en diezelfde keeper moest vervolgens ook vissen toen Reijnders nog maar een keer uithaalde. 4-0 was echter nog steeds niet genoeg voor de Alkmaarders en vooral niet voor Evjen, die al een aantal keer van afstand had geschoten. Zijn vijfde poging was succesvol en eindigde op fenomale wijze in de bovenhoek, waarna de Noor een staande ovatie kreeg. Die hield tot en met de rust aan.